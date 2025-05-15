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東京3處賞螢地　市中心飯店日式庭園看夢幻光景、享吃到飽

▲▼東京樁山莊飯店每年舉辦的「螢火蟲之夜」。（圖／©ホテル椿山荘東京）

▲東京椿山莊飯店每年舉辦的「螢火蟲之夜」讓旅客在市中心就能賞螢。（圖／©ホテル椿山荘東京）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接初夏來臨，最浪漫奇幻的景致，莫過於螢火蟲點點光芒的夏夜盛宴。在東京也有3處賞螢好推薦地點，其中位於市中心的飯店日式庭園內，就能看到將螢火蟲在庭園中飛舞的夢幻光景。

▲▼東京樁山莊飯店每年舉辦的「螢火蟲之夜」。（圖／©ホテル椿山荘東京）

▲東京椿山莊飯店每年舉辦的「螢火蟲之夜」旅客可以邊用餐邊欣賞夢幻光景。（圖／©ホテル椿山荘東京）

1.東京椿山莊飯店　享受螢火蟲主題自助晚餐
位於東京都心靜謐住宅區中的「東京椿山莊飯店」，是市中心觀賞螢火蟲的好地點，這裡擁有四季自然景致的日式庭園，四周茂密綠意圍繞，讓人幾乎忘了身處於都市之中。

自1954年以來，每年都會舉辦名為「螢火蟲之夜」的賞螢活動，飯店以人工飼育「源氏螢」為特色，並將螢火蟲放流至庭園的溪澗中，創造出獨有的夢幻賞螢體驗，在5月中旬至6月下旬的日落後，都能在庭園與生態池欣賞到無數螢火蟲，翩翩飛舞的夢幻光景。

此外，這裡還舉辦結合和洋多樣料理的「螢火蟲之夜自助晚餐」，搭配以庭園為舞台、霧氣打造雲海奇景的「東京雲海」演出，讓人盡享奢華體驗。

▲▼夕焼け小焼け資料館外觀。（圖／©夕焼け小焼けふれあいの里）

▲▼晚霞小村交流園區是東京近郊推薦的親子景點。（圖／©夕焼け小焼けふれあいの里）

▲▼夕焼け小焼け資料館外觀。（圖／©夕焼け小焼けふれあいの里）

▲▼夕焼け小焼け資料館外觀。（圖／©夕焼け小焼けふれあいの里）

▲旅客也能在此賞螢。（圖／©夕焼け小焼けふれあいの里）

2.晚霞小村交流園區　自然溪谷中飛舞螢光點綴夜色
位於東京西部八王子市的「晚霞小村交流園區」，距離市中心約60分鐘車程，是一座綠意環繞的休閒公園。園區內的小溪棲息著野生螢火蟲，每年6月中旬至下旬舉辦「螢火蟲之夜」活動，漫天飛舞的螢光在樹林間點綴夜色，營造出如夢似幻的景象。

▲▼福生螢火蟲祭。（圖／© 福生市生活環境部）

▲福生螢火蟲祭。（圖／© 福生市生活環境部）

3.福生螢火蟲祭
每年6月於東京福生市舉辦的的「福生螢火蟲祭」，是初夏時節的代表性風物詩，也是一場深受在地居民喜愛、歷史悠久的傳統祭典。

螢火蟲活動的會場設於螢火蟲公園，在清流水域與綠意環繞之中，由當地居民細心培育的「源氏螢」悄然現身，在暮色中翩然起舞。除了觀賞螢火蟲，「福生螢火蟲祭」的現場還規劃了豐富的活動，如美食餐車、舞台表演，以及深受孩子們喜愛的夜市遊戲攤位等多采多姿的體驗活動。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

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關鍵字： 日本旅遊 東京旅遊 賞螢旅遊 亞洲旅遊

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