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全台第3家「青焰牛排館」進駐麗寶福容　吃到飽千元有找

▲698元享主餐+自助吧吃到飽　青焰牛排館進駐新莊凱悅嘉軒酒店。（圖／業者提供）

▲青焰牛排館將進駐台中麗寶福容飯店。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

繼新莊嘉軒酒店、新竹伊普索酒店之後，路易莎投資的「青焰炭火熟成牛排」即將進駐台中麗寶福容飯店，目前正在籌備中，已經在人力銀行招募員工。

▲極焰老饕牛排。（圖／業者提供）

青焰炭火熟成牛排，主打主餐+半自助餐的semi-buffet，只要點用主餐，就享有自助吧吃到飽，新竹店的餐檯還提供冬蔭功海鮮湯、清蒸檸檬魚、泰式打拋豬、蝦醬空心菜、火山排骨及月亮蝦餅等泰式料理，甜品、水果與冰淇淋也是無限量供應。如果只想吃自助吧也可以，新莊嘉軒酒店價格為629元、新竹伊普索酒店729元。

主餐部分，提供炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳、義式烤半雞等10多道海陸主餐，價格698元起。

▲台北福華自助餐廳彩虹座5/15降價。（圖／台北福華提供）

另外，台北福華大飯店自助餐廳「彩虹座」今日起調降價格，每位成人平日午餐從1650元降為1550元，下午茶從1050元降為1000元，晚餐從1750元降為1550元。周六、日及假日午餐從1880元降至1800元，下午茶從1300元降至1200元；周五晚餐從1800元降為1550元，周六及例假日從1880元降成1800元，周日晚餐維持1800元不變。

關鍵字： 美食雲 青焰牛排館 麗寶福容 吃到飽

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