旅遊電商「景點門票、機場接送」下殺99元　日本機票8888起

▲暑假想到日本玩，可要把握機票優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻暑假出遊商機，旅遊電商也推出線上旅展，包括景點門票、機場接送下殺99元，日本機票最低8888元起、韓國機票最低5999元起，還有景點與一日遊程買1送1，與海外飯店下殺1折優惠。

KKday

旅遊電商平台KKday自5月15日起至5月26日為止推出線上旅展，每日下午3點將有限量99元優惠，包括全球各地 SIM 卡，以及桃園機場接送、澳門水舞間門票、首爾樂天世界、越南下龍灣一日遊等熱門商品；上午 11 點推出限量機票，如香港3日3999元起、東京5日8888元、名古屋5日7888元、大阪5日9999 元、峴港5日4999元、釜山5日5999元。

▲天橋立是京都知名景點。（圖／記者蔡玟君攝）

針對已有出國規劃的旅客，KKday每日將推出限定買一送一商品，主打各國熱門一日遊專屬團與多日遊，包含日本最受歡迎的富士山一日遊、熊本一日遊、京都天橋立一日遊、九州大分一日遊、九州宮崎一日遊，韓國推出南怡島一日遊、釜山一日遊、仁川一日遊，買一送一每人只要百元起就可參加。

暑假帶孩子出遊想要輕鬆玩，KKday 推出的迷你團是不少旅客的首選，如夏季熱門目的地沖繩4日、5日迷你團，可以自選多條一日遊行程，要購物、體驗文化、玩水族館通通都可搞定，四人成行每人售價1萬5900元起。針對沖繩今年話題新地標「JUNGLIA OKINAWA（叢林樂園）」，也限量推出「JUNGLIA一日券+SPA水療券」獨家套票加送日本4日eSIM一張，數量有限，送完為止。

▲東京華納兄弟哈利波特影城。（圖／記者蔡玟君攝）

Klook

旅遊電商Klook從即日起至6月15日為止推出線上旅展天天都有「eSIM 10元起」、「全站折1,000元」超值活動，每周一三日更分別祭出「飯店1折」、「teamLab等超夯票券買1送1」、「行程體驗1折」優惠。

出國打卡必備的日韓泰港Klook eSIM最低10元，輸入優惠碼「25TTESIM」，就能用10元享受1 GB eSIM，也能補價差升級其他天數方案，數量有限換完即止。



同時，平台也推出10大熱門目的地人氣票券，輸入優惠碼享買1送1，活動期間每周三上午11點限時限量搶購，從日韓泰越港到台灣美國法國等都涵蓋，包括日本人氣居高不下的「東京哈利波特影城」、「東京豐洲teamLab」等；香港目的地「香港迪士尼樂園」也有輸碼享指定套票滿5000折3000元，1日門票還送20周年限定迷你派對帽。



Klook也在活動期間祭出限量全球飯店和行程體驗超值1折券，分別於活動期間每周一和每周日早上11點準時開跑，同時提供輸入指定優惠碼就能享95折，全站最高折抵1000元的優惠，活動期間每天上午11點限量發送。

▲桃園國際機場機場接送示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

LINE GO

配合即將到來的旅展，LINE GO針對旗下機場接送、租車、包車服務推出多重優惠。即日起至6月8日止，LINE GO會員只要在當月活動專區開啟活動頁，即可領取價值新台幣150元機場接送券一張。業者也與全球旅遊網路解決方案的領導者DJB推出獨家合作優惠，自5月19日起至今年底，凡預約LINE GO機場接送，下車地點設定為松山、桃園、台中或高雄機場，即可獲贈 DJB eSIM 92 折優惠序號1組。

為鼓勵國內旅遊，LINE GO租車及包車同步推出超值優惠，5月15日至6月15日凡預約包車並完成訂單，即贈價值新台幣250元LINE GO TAXI乘車金，內含五張面額新台幣50元乘車券，限量10組。此外，透過LINE GO門市日租預約租車，平日可享55折、假日享75折超值優惠。

LINE 旅遊

LINE旅遊即日起至5月31日為止推出夏季線上旅展，推出機票回饋優惠限時最高LINE POINTS 3.5%、住宿最高LINE POINTS 8%、指定日期 LINE POINTS 12% 的驚喜回饋。

活動期間，用戶可以享有Trip.com 機票LINE POINTS 2 至 3.5% 限時回饋，在Booking.com、Agoda等平台預訂住宿，有機會獲得高達8%的 LINE POINTS回饋，訂房指定日期還有機會獲得LINE POINTS 12%驚喜回饋。

而日本旅遊需求持續旺盛，因應這股熱潮，於活動期間，用戶只要透過LINE旅遊訂購旅遊體驗平台KKday之服務與商品，就可享 LINE POINTS 最高 6.5% 回饋；Klook 則針對不同商品類型加碼回饋，其中，住宿商品可享 LINE POINTS 最高 10% 回饋，體驗商品則有機會獲得最高 LINE POINTS 6% 回饋。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）