ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

3家手搖飲「芒果季飲品」懶人包　楊枝甘露、清涼冰沙全回歸

▲▼CoCo楊枝甘露系列飲品回歸。（圖／CoCo提供）

▲3家手搖飲芒果限定飲品懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

夏天是吃芒果的季節，《ETtoday新聞雲》整理3家手搖飲最新芒果限定飲品，包括大苑子2款人氣芒果飲重磅回歸，CoCo也悄悄開賣楊枝甘露、芒果冰沙，數量有限、售完為止。

▲▼CoCo芒果冰沙。（圖／CoCo提供）

▲CoCo芒果冰沙至5月底前可享2杯99元優惠。

●CoCo
CoCo今年「芒果季」悄悄開跑，推出2款消暑芒果飲品，其中「楊枝甘露」選用椰奶做為基底，加入酸甜紅柚果肉、Q彈西谷米及蜜香凍，再層層堆疊當季芒果丁和芒果泥，中杯售價70元、大杯90元；「芒果冰沙」則選用完熟香甜芒果原汁熬煮蜜糖提味打成清涼冰沙口感，大杯售價60元，至5月31日前可享2杯99元限時優惠。全門市限量開賣、售完為止。

▲▼Mr.Wish「愛文芒果季」開跑。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish「愛文芒果季」持續開跑。

▲▼Mr.Wish「愛文芒果季」開跑。（圖／Mr.Wish提供）

▲全新「金芒雪頂」使用芒果椰奶冰沙搭配西米露、芒果果粒，再擠上鹹甜「起司雪頂」。

●Mr.Wish
Mr.Wish「愛文芒果季」全門市持續開跑，今年推出5款芒果飲品，有全新「金芒雪頂」，使用特調芒果椰奶冰沙做為基底，搭配Q彈西米露及新鮮愛文芒果粒，頂層再擠上以氮氣打發的鹹甜「起司雪頂」，每一口都能喝到香濃果香味，售價79元起；另一款全新「芒芒百香」則是愛文芒果、果泥搭配酸甜百香果及特調水果綠茶的組合，售價75元起。

還有3款重磅回歸的經典芒果飲品，包括「楊枝甘露」是以愛文芒果冰沙為基底搭配葡萄柚果肉、西米露、芒果果粒及濃醇椰奶；「芒果厚奶」則是濃醇奶香冰沙融合香甜芒果果肉，以及清涼「愛文芒果冰沙」，售價皆為75元起。

▲▼大苑子芒果季。（圖／大苑子提供）

▲大苑子芒果季5月15日起於全門市開跑。

●大苑子
大苑子「芒果季」5月15日起於全門市開跑，選用來自屏東枋山、枋寮產地新鮮現採的愛文芒果，當日現摘、隔日直送門市，此波有2款人氣飲品回歸，包括「愛文芒果冰沙（中杯95元）」，選用新鮮芒果打成消暑冰沙、「愛文翡翠（大杯75元）」則是愛文芒果結合回甘茉香綠茶；同步推出「許慶良芒果鮮奶酪（售價65元）」。

【你可能也想看】

►肯德基蛋撻買1送1、咔啦雞腿堡第2顆半價！最新優惠代碼一次看
►Mister Donut新聯名！史努比、查理布朗甜甜圈超Q　還有限量周邊
►拿坡里限時10天「炸雞桶買1送1」　麥當勞APP本周優惠一次看

關鍵字： 美食情報 美食雲 大苑子 CoCo Ｍr.Wish 芒果季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

霖霖私密照外流　籃籃籲「最後防線」

推薦閱讀

宜蘭「清水模四合院」包棟住一晚！

宜蘭「清水模四合院」包棟住一晚！

長榮航空7月起機上Wi-Fi免費　指定機型全艙等享「無限網頁瀏覽」

長榮航空7月起機上Wi-Fi免費　指定機型全艙等享「無限網頁瀏覽」

90年東京博物館飯店10月起暫停營業

90年東京博物館飯店10月起暫停營業

文化幣限時加碼2倍！600點放大變1200

文化幣限時加碼2倍！600點放大變1200

漢堡王超狂「雞薯條堡」只賣4天

漢堡王超狂「雞薯條堡」只賣4天

COLD STONE首推瀨戶內鹽冰淇淋

COLD STONE首推瀨戶內鹽冰淇淋

玩宜蘭必朝聖「炸醬麵＋餛飩湯」早餐

玩宜蘭必朝聖「炸醬麵＋餛飩湯」早餐

新北河濱「逾9千坪花海」開7成

新北河濱「逾9千坪花海」開7成

咖啡買1送1、廚房紙巾買1送2　超商省錢優惠來了

咖啡買1送1、廚房紙巾買1送2　超商省錢優惠來了

旅遊電商門票、機場接送下殺99元

旅遊電商門票、機場接送下殺99元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新北萬里「萌寵樂園」低消100玩整天　還能在樹屋喝咖啡

今夏必去哆啦A夢2大景點

小攤車起家「手工肉排漢堡」百元有找

7航空線上旅展　飛韓國未稅300元起

「麥味登X史努比」聯名一次看！

「一生必嚐的壽喜燒」日本百年名店登台　人形町今半美味重現大倉久和

竹子湖花開了！全台「4繡球花景點」

淡水「加羅林魚木」近滿開！中和也有

金豬食堂開幕第2天搶排人潮變少

鹿港永樂酒店加入萬豪集團

熱門行程

最新新聞更多

宜蘭「清水模四合院」包棟住一晚！

長榮航空7月起機上Wi-Fi免費　指定機型全艙等享「無限網頁瀏覽」

90年東京博物館飯店10月起暫停營業

文化幣限時加碼2倍！600點放大變1200

漢堡王超狂「雞薯條堡」只賣4天

COLD STONE首推瀨戶內鹽冰淇淋

玩宜蘭必朝聖「炸醬麵＋餛飩湯」早餐

新北河濱「逾9千坪花海」開7成

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366