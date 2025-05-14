3家手搖飲「芒果季飲品」懶人包　楊枝甘露、清涼冰沙全回歸

▲3家手搖飲芒果限定飲品懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

夏天是吃芒果的季節，《ETtoday新聞雲》整理3家手搖飲最新芒果限定飲品，包括大苑子2款人氣芒果飲重磅回歸，CoCo也悄悄開賣楊枝甘露、芒果冰沙，數量有限、售完為止。

▲CoCo芒果冰沙至5月底前可享2杯99元優惠。

●CoCo

CoCo今年「芒果季」悄悄開跑，推出2款消暑芒果飲品，其中「楊枝甘露」選用椰奶做為基底，加入酸甜紅柚果肉、Q彈西谷米及蜜香凍，再層層堆疊當季芒果丁和芒果泥，中杯售價70元、大杯90元；「芒果冰沙」則選用完熟香甜芒果原汁熬煮蜜糖提味打成清涼冰沙口感，大杯售價60元，至5月31日前可享2杯99元限時優惠。全門市限量開賣、售完為止。

▲Mr.Wish「愛文芒果季」持續開跑。

▲全新「金芒雪頂」使用芒果椰奶冰沙搭配西米露、芒果果粒，再擠上鹹甜「起司雪頂」。

●Mr.Wish

Mr.Wish「愛文芒果季」全門市持續開跑，今年推出5款芒果飲品，有全新「金芒雪頂」，使用特調芒果椰奶冰沙做為基底，搭配Q彈西米露及新鮮愛文芒果粒，頂層再擠上以氮氣打發的鹹甜「起司雪頂」，每一口都能喝到香濃果香味，售價79元起；另一款全新「芒芒百香」則是愛文芒果、果泥搭配酸甜百香果及特調水果綠茶的組合，售價75元起。

還有3款重磅回歸的經典芒果飲品，包括「楊枝甘露」是以愛文芒果冰沙為基底搭配葡萄柚果肉、西米露、芒果果粒及濃醇椰奶；「芒果厚奶」則是濃醇奶香冰沙融合香甜芒果果肉，以及清涼「愛文芒果冰沙」，售價皆為75元起。

▲大苑子芒果季5月15日起於全門市開跑。

●大苑子

大苑子「芒果季」5月15日起於全門市開跑，選用來自屏東枋山、枋寮產地新鮮現採的愛文芒果，當日現摘、隔日直送門市，此波有2款人氣飲品回歸，包括「愛文芒果冰沙（中杯95元）」，選用新鮮芒果打成消暑冰沙、「愛文翡翠（大杯75元）」則是愛文芒果結合回甘茉香綠茶；同步推出「許慶良芒果鮮奶酪（售價65元）」。