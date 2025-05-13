澎湖最新「雲朵鞦韆」超好拍　純白貝殼教堂、沙灘看海超chill

▲澎湖林投公園內現在新增一座雲朵鞦韆。（圖／IG＠molly888666授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

記者蔡玟君／綜合報導

澎湖又有新景點！位於林投公園內，現在在潔白沙灘新增一座「雲朵鞦韆」，坐在鞦韆上以蔚藍大海為背景，讓旅客可盡情拍美照；而鞦韆附近還有一座全台唯一貝殼教堂，同樣是必拍打卡點。

林投公園的沙灘綿延3個村落，尖山、林投與隘門，總長超過3000公尺，是全澎湖最長沙灘，且沙灘沙質綿密、海水清澈，是在地人都推薦的踏浪看海景點。

▲澎湖林投公園新增的雲朵鞦韆讓旅客可以在此大拍美照。（圖／IG＠molly888666授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

園內過去2年受到颱風侵襲影響，導致許多樹木傾倒，現在經過整建後恢復往昔樣貌，更新增一座可愛又好拍的雲朵鞦韆，一旁還有小朋友溜滑梯、攀岩場，不管是想拍美照或是帶小朋友來此盡情玩耍放電都很適合。

▲▼還有全台唯一貝殼教堂與貝殼座椅。（圖／老田鬧著玩粉絲團授權提供）

在沙灘上還有一座全台唯一的貝殼教堂，高約5公尺、寬約4公尺的純白貝殼教堂在陽光下閃閃發光，與碧海藍天相襯，顯得特別耀眼，附近也設置3座小型貝殼座椅，讓旅客更能感受澎湖的海洋文化。