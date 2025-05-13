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新北萬里「萌寵樂園」低消100玩整天　還能在樹屋喝咖啡

▲Time奶奶·樹屋咖啡樂園。（圖／翻攝自Facebook／Time奶奶·樹屋咖啡樂園）

▲低消100元就能和水豚、侏儒羊近距離互動，還能在樹屋喝咖啡，玩溜滑梯、沙坑。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／採訪報導

新北市萬里有新景點了！去年底開幕的「Time奶奶樹屋咖啡樂園」，是一處免門票複合式景點，低消100元就能和水豚、侏儒羊近距離互動，還能在樹屋喝咖啡，玩溜滑梯、沙坑，感受兒時無憂無慮的快樂。

▲Time奶奶·樹屋咖啡樂園。（圖／翻攝自Facebook／Time奶奶·樹屋咖啡樂園）

▲Time奶奶·樹屋咖啡樂園去年12月30日開幕。（圖／翻攝自Facebook／Time奶奶·樹屋咖啡樂園）

園長說，考量北部近郊沒有太多親子同樂，以及與萌寵互動的環境，由於曾住在金山15年，去年12月30日在大鵬里開立了「Time奶奶·樹屋咖啡樂園」，園內飼養水豚、侏儒羊、雪特蘭微型寵物馬、大龜、兔子、可達鴨、鳥類等可愛動物，可以購買飼料與之互動。

▲Time奶奶·樹屋咖啡樂園。（圖／翻攝自Facebook／Time奶奶·樹屋咖啡樂園）

▲▼園內飼養水豚、侏儒羊、雪特蘭微型寵物馬、大龜、兔子、可達鴨、鳥類等動物。（上圖／翻攝自Facebook／Time奶奶·樹屋咖啡樂園；下圖／業者提供）

▲Time奶奶·樹屋咖啡樂園。（圖／翻攝自Facebook／Time奶奶·樹屋咖啡樂園）

時髦的金屬餐車內，販賣飲品和輕食，以咖啡、羊奶、比利時小鬆餅、霜淇淋為招牌，價位落在80-150元，比利時小鬆餅一份只要100元；隔壁G公公餐車販賣炸物和點心，低消100元，就能不受時間限制，巡遊在童趣十足的咖啡廳。

▲Time奶奶·樹屋咖啡樂園。（圖／翻攝自Facebook／Time奶奶·樹屋咖啡樂園）

▲▼餐點以咖啡、羊奶、比利時小鬆餅、霜淇淋為招牌，落在80-150元。（圖／翻攝自Facebook／Time奶奶·樹屋咖啡樂園）

▲Time奶奶·樹屋咖啡樂園。（圖／翻攝自Facebook／Time奶奶·樹屋咖啡樂園）

值得一提的是，園長打造了一間樹屋，滿足小朋友攀上爬下、大人躺著放空的心願。園長說，樹屋之所以誕生，是受《湯姆歷險記》啟迪，童心未泯的他也希望建造一處世外桃源，讓都市人可以恣意躺著、坐著，任由想像力飛馳。且園區有提供免費停車場，來過的網友讚賞是座純樸可愛的天地，低消100元CP值相當高。

▲Time奶奶·樹屋咖啡樂園。（圖／翻攝自Facebook／Time奶奶·樹屋咖啡樂園）

▲樂園外設有免費停車場。（圖／翻攝自Facebook／Time奶奶·樹屋咖啡樂園）

Time奶奶·樹屋咖啡樂園
地址：新北市萬里區萬里加投路18-5號
Google：蕃薯新樂園（香草花源正後方）
營業時間：09:30-18:00
低消100元

關鍵字： 新北市旅遊 金山旅遊 萬里區旅遊 Time 奶奶·樹屋咖啡樂園

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