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十年一遇大爆發！北歐追極光　保證入住極光玻璃屋、聖誕老人村

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

傳說中，十年一遇的極光大爆發，今年秋冬即將上演！這場自然界最絢爛的光影秀，如翩然起舞的綠色絲帶，將夜空渲染成一幅神祕畫作。天海旅行社的芬蘭極光10日，保證入住極光玻璃屋，安排豐富北極圈體驗，給你滿滿的驚喜與感動。現在報名享早鳥優惠免十萬！

十年一遇大爆發！北歐追極光、保證入住極光玻璃屋、聖誕老人村（圖／shutterstock）

▲入住極光玻璃屋，躺在溫暖的床上就能看極光。

在北國雪原上，極光玻璃屋像點點星光散落大地，四周是靜謐的銀白世界。當夜晚來臨，不必吹風受凍，躺在屋內溫暖的床鋪上，就能仰望星辰與極光交織的夜空，讓人彷彿置身童話夢境。

十年一遇大爆發！北歐追極光、保證入住極光玻璃屋、聖誕老人村（圖／shutterstock）

▲在聖誕老人村，一年四季都能感受溫馨氛圍。

晚上追極光，白天也有豐富的北極圈體驗。來到芬蘭最夢幻的聖誕老人村，走進雪白的童話小屋，可以親手寄出蓋有北極圈郵戳的明信片，和親切的聖誕老人合影留念，感受一年四季都充滿歡樂與祝福的溫馨氛圍。此外，也可化身聖誕老人，乘坐馴鹿雪橇穿越白雪森林，體驗北國獨有的冬日魅力。

十年一遇大爆發！北歐追極光、保證入住極光玻璃屋、聖誕老人村（圖／shutterstock）

▲像聖誕老人一樣，乘坐馴鹿雪橇穿梭森林。

想近距離感受極地生命的脈動，就不能錯過北極動物園。園內不只有可愛的北極狐與馴鹿，還能見到北極熊。這些珍稀的極地動物，在白雪覆蓋的天地間，展現出最原始、純粹的生命力，彷彿與大自然進行一場美好的對話。

十年一遇大爆發！北歐追極光、保證入住極光玻璃屋、聖誕老人村（圖／shutterstock）

▲烏斯佩斯基大教堂，充滿異國建築風情。

芬蘭首都赫爾辛基，環境優美、人口密度低，從街頭的招牌、咖啡館裝潢，到博物館與設計專門店，每個角落都充滿創意與品味。地標建築～赫爾辛基大教堂，白色外牆搭配綠色圓頂，壯麗又寧靜。宛如天然藝術品的岩石教堂，展現出北歐對自然的尊重與空間設計的極致簡約。由俄羅斯建築師設計的烏斯佩斯基大教堂，是西歐地區規模最大的東正教教堂。而為紀念芬蘭作曲家所建的西貝流士紀念碑，則以不鏽鋼組成600多根管狀結構，呈現出管風琴般的視覺效果。

●推薦行程：
北歐星穹之約．芬蘭極光10日

●行程特色：
保證入住極光玻璃屋，輕鬆仰望滿天星斗與絢爛極光
早鳥價免10萬，行程請洽：https://reurl.cc/pa8eAe

更多資訊：
天海旅行社(02) 2516-9788
https://reurl.cc/jQXOEL

關鍵字： 七逗旅遊網 北歐 芬蘭 極光 聖誕老人村 天海旅行社

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