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Krispy Kreme「3款水果甜甜圈」新上市！檸檬糖霜升級回歸

▲▼Krispy Kreme推出3款水果甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme推出夏季最新3款水果甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

記者蕭筠／台北報導

迎接炎炎夏天，美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」推出全新水果系列甜甜圈，有超人氣檸檬糖霜升級回歸的「檸檬甜星」，還有葡萄、百香果等口味選擇，即日起於全門市限時開賣，且可享一系列限定優惠。

Krispy Kreme夏季最新3款水果甜甜圈首推檸檬糖霜復刻再回歸的「檸檬甜星」，選用酸甜的檸檬糖霜疊加檸檬巧克力，再撒上繽紛星星糖片點綴；「葡萄香檳浪花」選用葡萄巧克力搭配微酸香檳糖霜，還加上些許跳跳糖；「百香果派對」則以百香果糖霜為基底，搭配迷你棉花糖、脆口彩米。

上述新品售價皆為60元，即日起至6月25日限時上市，還有「夏・果香禮盒」可享6入299元（內含3顆水果甜甜圈+3顆47元含以下綜合口味甜甜圈）、12入499元（內含3顆水果甜甜圈+9顆47元含以下綜合口味甜甜圈）限定優惠價；購買水果甜甜圈加購任一大杯飲品現折15元。

▲▼「Mister donut」驚喜找來PEANUT漫畫人氣角色「SNOOPY」、「查理布朗」變身成超萌甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut即日起開賣PEANUTS聯名甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另一甜甜圈品牌「Mister Donut」即日起則開賣最新PEANUTS聯名甜甜圈，其中「史努比甜甜圈」是蓬鬆巧貝變身SNOOPY萌樣，表面沾裹清爽柚子可可沾醬，搭配柚子卡士達內餡，售價85元；「查理布朗甜甜圈」同樣選用巧貝化身成查理布朗造型，外層裹上乳酸可可沾醬，再塞滿蘋果卡士達內餡，售價75元。

「查理布朗衣服」則把Q彈波堤變成查理布朗招牌T恤造型，以Q彈波堤沾裹檸檬可可沾醬，再以可可醬打造紋路，售價59元。

▲▼「Mister donut」驚喜找來PEANUT漫畫人氣角色「SNOOPY」、「查理布朗」變身成超萌甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼加碼推出2款限量聯名周邊。

▲▼「Mister donut」驚喜找來PEANUT漫畫人氣角色「SNOOPY」、「查理布朗」變身成超萌甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

加碼推出2款限量周邊，「SNOOPY甜甜圈玩偶抱枕」把SNOOPY打造成甜甜圈造型抱枕；「SNOOPY陶瓷盤碟組」則內含1個大盤子及1個小碟子，可以看到史努比捧著甜甜圈的模樣，凡於門市消費滿百元即可分別以加購價499元、329元購入，單筆各限購2個，各門市數量有限，售完為止。

為歡慶新品上市，至5月18日期間凡購買指定甜甜圈可享「買5送1」或「買6送2」優惠活動，以價低者優先贈送，優惠不得併用。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Krispy Kreme Mister Donut

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