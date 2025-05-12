台東熱氣球嘉年華有哆啦A夢無人機秀　「告五豬造型球」首次曝光

▲2025台灣國際熱氣球嘉年華今（12日）在台北公佈8場光雕音樂會演出陣容。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

2025台灣國際熱氣球嘉年華將從7月5日起在台東鹿野高台登場，台東縣政府今（12日）於台北花博舉辦記者會，宣布8場次熱氣球光雕音樂會演出陣容，更邀請知名樂團「告五人」擔任活動大使，告五人更搶先在台北花博曝光「告五豬造型熱氣球」，該熱氣球也將於嘉年華期間現身鹿野高台。

▲今年台灣國際熱氣球嘉年華有哆啦A夢主題無人機表演。（圖／台東縣政府提供）

台東縣長饒慶鈴表示，台灣國際熱氣球嘉年華今年邁入第15屆，特別與風靡全球的IP《哆啦A夢》合作，不僅有哆啦A夢熱氣球，更打造主題無人機秀，在熱氣球光雕音樂會中演出。縣府也透露，哆啦A夢主題無人機秀預計將有700台無人機於夜空中展現超過10組以上可愛圖案，粉絲絕對不能錯過。

▲▼人氣樂團「告五人」不僅是今年活動代言人，「告五豬」造型球也首次在台北花博亮相。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，今年活動也首次邀請人氣樂團「告五人」擔任活動大使，並擔任開幕式演出嘉賓，告五人也在今天驚喜宣布，特別打造一顆「告五豬」造型熱氣球，並首次在台北花博立球曝光，讓現場粉絲驚呼連連。

今年台灣國際熱氣球嘉年華將從7月5日至8月21日為止，每周二為公休日。熱氣球光雕音樂會除了開幕式由告五人演出外，還邀請動力火車、丁噹（依法規申請中）、Matzka、郭靜、旺福、FEniX、U:NUS&KAXA、紫月光等超人氣歌手現身不同場次光雕音樂會。

而最受民眾喜愛的熱氣球繫留體驗，則在活動期間每天清晨5:30至7:00，及傍晚17:00至18:30舉行，其中緊留體驗除了上午5:00及下午16:00開放現場購票，也可至易遊網線上預約購票，但逢鹿野高台光雕音樂會場次僅開放現場購票，暫停線上預約。

2025台灣國際熱氣球嘉年華熱氣球光雕音樂會場次一覽

7月6日（目）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機+煙火）

7月10日（四）4:00 太麻里鄉 太麻里曙光園區（曙光）

7月17日（四）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機+煙火）

7月24日（四）19:00 池上鄉 大坡池（煙火）

7月31日（四）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機）

8月7日（四）19:00 台東國際地標（無人機+煙火）

8月14日（四）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機+煙火）

8月21日（四）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機+煙火）