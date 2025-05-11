ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

熊一燒肉台大店平日午餐不限時　最多可吃4.5小時

▲「熊一燒肉」首度插旗基隆。（圖／馬辣集團提供）

▲熊一燒肉台大店平日午餐不限時。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

不只日式涮涮鍋有平日午餐不限時吃到飽，熊一燒肉台大店平日午餐可從中午11點30分一路吃到下午4點。

日式涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」的平日午餐不限時活動大受好評，業者日前宣布延長到5月29日，而馬辣集團旗下熊一燒肉台大店5月初也推出「燒肉路跑不限時」活動，周一至周五平日午餐，可以從中午11點30分一路吃到下午4點。

▲熊一燒肉自助吧提供近50種新鮮時蔬、烤物。（圖／取自熊一燒肉臉書）

熊一燒肉主打平價、豐富多樣的食材，每人最低598元，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種品項吃到飽，同時還有野菜、安格斯牛黑咖哩飯、冷熱飲料、哈根達斯冰淇淋等上百種食材無限取用。

每人再加價100元，可升級享受6種頂級牛肉切片、4種頂級海鮮吃到飽，包含原塊牛胸腹牛排、嫩煎沙朗、霜降板腱牛、鮮甜海蝦、椒鹽帆立貝。而998元橫綱燒肉方案，除了無限供應原塊骨附牛小排、薄切牛舌、見島和牛嫩肩沙朗外，還吃得到大海虎蝦與北海道大干貝。

▲金豬食堂5/13開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，連6年被選入首爾必比登推介，也是BTS、RIIZE、aespa最愛的「金豬食堂」，即將於5月13日開幕，菜單與價格也同步曝光，初期主要提供熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉，價格分別是450元、480元、520元，另有豬皮、泡菜鍋、拉麵與烤大蔥、杏鮑菇，60元起至600元，每人低消600元。

除了單點，同時提供2人至5人套餐，內容包括熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉、泡菜鍋、拉麵、烤蔬菜拼盤、米飯，主要差別是肉的重量會依人數增加，價格1980元至4750元，平均每人約950元。

關鍵字： 美食雲 熊一燒肉 午餐不限時

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【危險駕駛】三寶插隊驟然減速險釀禍！「大學長」急煞閃過網嚇爛

推薦閱讀

熊一燒肉台大店平日午餐可吃4.5小時

熊一燒肉台大店平日午餐可吃4.5小時

登上不倒翁搜救艇、操作水下機器人！

登上不倒翁搜救艇、操作水下機器人！

IG爆紅日本壽司主廚再度來台

IG爆紅日本壽司主廚再度來台

開箱「一蘭拉麵博物館」免門票參觀！

開箱「一蘭拉麵博物館」免門票參觀！

運動器材、樂器都入列　台灣虎航10／26起加收大件行李託運手續費

運動器材、樂器都入列　台灣虎航10／26起加收大件行李託運手續費

台南跨國界早餐小旅行！

台南跨國界早餐小旅行！

珍珠坊也有「港點粵菜吃到飽」

珍珠坊也有「港點粵菜吃到飽」

挽肉と米調整訂位政策「開放一個月內預約」

挽肉と米調整訂位政策「開放一個月內預約」

丁特手搖飲品牌「特．好喝」插旗台中

丁特手搖飲品牌「特．好喝」插旗台中

低調入口藏台中米其林一星中式料理！

低調入口藏台中米其林一星中式料理！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

涮乃葉平日午餐5小時吃到飽

身分證對中520「牛排免費吃」

鳳山深夜拉麵攤賣到開店面！

香港5必看！巨型史迪奇、迷你展免票

IG爆紅日本壽司主廚再度來台

淡水溫泉飯店「30坪露營房」開箱！

3飯店線上旅展「一泊三食6千元有找」

基隆秘境甜品！藏身巷仔內還得爬樓梯

手搖飲母親節優惠一次看！

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

熱門行程

最新新聞更多

熊一燒肉台大店平日午餐可吃4.5小時

登上不倒翁搜救艇、操作水下機器人！

IG爆紅日本壽司主廚再度來台

開箱「一蘭拉麵博物館」免門票參觀！

運動器材、樂器都入列　台灣虎航10／26起加收大件行李託運手續費

台南跨國界早餐小旅行！

珍珠坊也有「港點粵菜吃到飽」

挽肉と米調整訂位政策「開放一個月內預約」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366