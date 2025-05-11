熊一燒肉台大店平日午餐不限時　最多可吃4.5小時

▲熊一燒肉台大店平日午餐不限時。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

不只日式涮涮鍋有平日午餐不限時吃到飽，熊一燒肉台大店平日午餐可從中午11點30分一路吃到下午4點。

日式涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」的平日午餐不限時活動大受好評，業者日前宣布延長到5月29日，而馬辣集團旗下熊一燒肉台大店5月初也推出「燒肉路跑不限時」活動，周一至周五平日午餐，可以從中午11點30分一路吃到下午4點。

▲熊一燒肉自助吧提供近50種新鮮時蔬、烤物。（圖／取自熊一燒肉臉書）

熊一燒肉主打平價、豐富多樣的食材，每人最低598元，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種品項吃到飽，同時還有野菜、安格斯牛黑咖哩飯、冷熱飲料、哈根達斯冰淇淋等上百種食材無限取用。

每人再加價100元，可升級享受6種頂級牛肉切片、4種頂級海鮮吃到飽，包含原塊牛胸腹牛排、嫩煎沙朗、霜降板腱牛、鮮甜海蝦、椒鹽帆立貝。而998元橫綱燒肉方案，除了無限供應原塊骨附牛小排、薄切牛舌、見島和牛嫩肩沙朗外，還吃得到大海虎蝦與北海道大干貝。

▲金豬食堂5/13開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，連6年被選入首爾必比登推介，也是BTS、RIIZE、aespa最愛的「金豬食堂」，即將於5月13日開幕，菜單與價格也同步曝光，初期主要提供熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉，價格分別是450元、480元、520元，另有豬皮、泡菜鍋、拉麵與烤大蔥、杏鮑菇，60元起至600元，每人低消600元。

除了單點，同時提供2人至5人套餐，內容包括熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉、泡菜鍋、拉麵、烤蔬菜拼盤、米飯，主要差別是肉的重量會依人數增加，價格1980元至4750元，平均每人約950元。