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吃一頓2萬元！IG爆紅日本壽司主廚再度來台　6月客座初魚鉄板料亭

▲照壽司主廚渡邊貴義。（圖／初魚提供）

▲照壽司主廚渡邊貴義。（圖／初魚提供）

記者黃士原／台北報導

初魚集團日前宣布，日本北九州觀光大使、同時也是福岡人氣壽司店「照壽司」店主兼主廚渡邊貴義，將於6月20日至22日再度來台客座初魚鉄板料亭，5月20日開放訂位，餐費為每位1萬8800+10%。

照壽司位於日本福岡縣北九州市，自1964年創立以來，一直專注於提供便當和壽司外賣，成為當地居民日常用餐的首選。儘管早期在社區內建立一定的知名度，但尚未進入全球飲食圈的視野。

▲照壽司菜色「香箱蟹」、「 白子、初魚聯名魚子醬」。（圖／初魚集團提供））

▲照壽司菜色「 白子、初魚聯名魚子醬」。（圖／初魚集團提供）

直到2005年，第三代店主兼主廚渡邊貴義接手後，展開一系列革新，他將戲劇化的表演融入壽司製作過程，加上標誌性的紅色領結與隨身攜帶的70公分大刀，近年在社群媒體引起話題，IG更有70萬粉絲追蹤，也曾登《紐約時報》媒體版面，成為國際知名壽司主廚。

這次再度受初魚集團邀請，6月20日至22日再度來台客座初魚鉄板料亭，菜單由照壽司與初魚鉄板料亭團隊共同設計，各負責一半的菜式。渡邊主廚透露，將帶來令人驚喜的「特製 Okonomiyaki（御好燒）」，使用大量日本高級食材入饌，將這道經典的庶民料理。

▲照壽司菜色「香箱蟹」、「 白子、初魚聯名魚子醬」。（圖／初魚集團提供））

▲照壽司菜色「香箱蟹」。（圖／初魚集團提供）

初魚團隊則是精選頂級龍蝦、鮑魚與和牛等奢華食材，其中龍蝦料理還會以現場炭燒方式烹調，並搭配台灣烏魚子粉，展現全新的風味組合。

照壽司x初魚鉄板料亭期間限定客座餐會將於Li teppanyaki，以期間限定店方式舉行，時間為6月20日至22日，餐費為每位1萬8800+10%，5月20日開放訂位。

▲「aMaze心宴」邀請THOMAS CHIEN Restaurant廚藝總監簡天才客座。（圖／aMaze心宴提供）

另外，今年3月獲得米其林新入選餐廳的「aMaze心宴」，5月30日及5月31日邀請連續兩年榮獲米其林綠星的THOMAS CHIEN Restaurant廚藝總監簡天才主廚，與總主廚楊光宗攜手，以「山」與「海」為題推出四手餐會，每人8000元。

關鍵字： 照壽司 美食雲 渡邊貴義

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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