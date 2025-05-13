免費送你去宿霧！跳島賞寶石般海水　沙丁魚風暴、鯨鯊共游超壯觀

▲宿霧附近的島嶼多達166個，搭快艇、螃蟹船進行跳島，是到此的遊玩方式。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

不用3小時就能飛抵的宿霧，是菲律賓第二大城，近年躍升海島度假勝地。由於曾被西班牙殖民，可以先在市區一探古老天主教堂、城堡之秘，宿霧附近島嶼多達160多座，安排搭螃蟹船進行跳島，包含與鯨鯊共游、看沙丁魚風暴，薄荷島還能看到世界最小眼鏡猴、巧克力山奇景。

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▲聖嬰大教堂也是當地人重要的心靈告解所。（圖／記者賴文萱攝）





宿霧市區：聖嬰大教堂、麥哲倫十字架

西班牙航海家麥哲倫當年登陸菲律賓的首站，就在宿霧。值得參觀的景點大多位於科隆區（Colon），屬於宿霧舊城區，最具代表性的是聖嬰大教堂（Basilica Minore del Santo Nino），彩色馬賽克玻璃、耶穌像、聖母像，旁邊還有個小花園中庭，不只吸引觀光客朝聖，也是當地人重要的心靈告解所。

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▲麥哲倫十字架，描繪當時麥哲倫到當地進行建造及感化當地居民的故事。（圖／記者賴文萱攝）

旁邊就是麥哲倫十字架（Magellan's Cross），建造於1521年，當時麥哲倫為了向當時土著酋長受洗而建造，巨大的木型十字架正是為了紀念第一位菲律賓基督徒而誕生，六角形穹頂上的圖案繽紛，描繪當時麥哲倫到當地進行建造及感化當地居民的故事。

▲薄荷島「巧克力山」由1,268座圓卵形山丘組成，高度介於40至120公尺。（圖／記者彭懷玉攝）

薄荷島：巧克力山、眼鏡猴保護區

宿霧附近的島嶼多達166座，搭快艇、螃蟹船進行跳島，是來到宿霧不容錯過的遊玩方式。薄荷島（Bohol）知名的「巧克力山」，由1,268座圓卵形山丘組成，高度介於40至120公尺，巧克力山是由石灰岩組成，會因四季變化有不同的顏色，乾季時呈現褐色，就是標準的巧克力，而接近雨季樹木繁盛，看起來就像是抹茶巧克力，2006年被聯合國列為自然文化遺產。

接著，眼鏡猴保護區（Tarsier）棲息迷你的眼鏡猴，據說牠們活躍在地球上已有4,500萬年，是瀕臨絕種的保護類動物，外型約一位成年人的手掌大，通常活躍於晚間，下午時間通常在午休。

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▲▼宿霧海域有著深淺不一的色調，時而湛藍、時而蓊鬱，如寶石般散發光澤，令人無限神往。（圖／記者彭懷玉攝）

跳島：娜蘇灣島、資生堂島

宿霧海域有著深淺不一的色調，時而湛藍、時而蓊鬱，如寶石般散發光澤，令人無限神往。當中熱門的島嶼當屬娜蘇灣島、資生堂島。

▲傍晚夕陽落下時再到Alona beach享受浪漫的燭光晚餐。（圖／記者彭懷玉攝）

到娜蘇灣島（Nalusuan Island）前要先通過一條長長的木棧道，就像來到天堂路一般，此島也以潛水聞名，周遭的海底世界豐富。卡兒哈甘島（Caohagan）是流傳在台灣、日本之間知名的資生堂島，由一位退休的日本出版社社長崎山克彥買下，並於2005年出書《我買了一個島-卡兒哈甘》，也因知名化妝品牌資生堂曾於此拍攝廣告而爆紅，便以「資生堂島」為人熟知。另外，還有離島中的離島「處女島」，能走到神秘砂島教堂，傍晚夕陽落下時再到Alona beach享受浪漫的燭光晚餐。

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▲宿霧奧斯陸（Oslob）與鯨鯊共游。（圖／資料照）



奧斯陸Oslob：與鯨鯊共游

從宿霧出發，約3.5小時車程，即可底達奧斯陸（Oslob）。鯨鯊被列為保育類動物，成年鯨鯊長約12.2公尺，體重約40公噸，在海中與鯨鯊共游，被許多人列為「一生中必體驗的事」。

值得一提的是，無論要從事浮潛或水肺潛水，切記四要訣：絕不擦防曬油或化妝品下水、絕不碰觸鯨鯊、不超過6人圍繞鯨鯊，拍照時別開閃光燈，以維護優雅巨人的生存權益，同時遵守海洋友善。

▲▼宿霧莫亞礁Moalboal；海底下掀起的沙丁魚風暴。（圖／記者賴文萱攝）

莫亞礁Moalboal：沙丁魚風暴

從宿霧出發，搭乘螃蟹船，約15分鐘就能到達第一個潛點Pescador Island，第二站停留海龜巡遊點Turtle Spot，最後一站會到莫亞礁Moalboal，一睹沙丁魚風暴（Sardine Run）的魅力，成千上萬的沙丁魚在海底游動著，壯觀畫面給旅人留下深刻的印象。

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