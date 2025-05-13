ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

免費送你去宿霧！跳島賞寶石般海水　沙丁魚風暴、鯨鯊共游超壯觀

▲宿霧附近的島嶼多達166個，搭快艇、螃蟹船進行跳島，是到此的遊玩方式。（圖／記者彭懷玉攝）

▲宿霧附近的島嶼多達166個，搭快艇、螃蟹船進行跳島，是到此的遊玩方式。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

不用3小時就能飛抵的宿霧，是菲律賓第二大城，近年躍升海島度假勝地。由於曾被西班牙殖民，可以先在市區一探古老天主教堂、城堡之秘，宿霧附近島嶼多達160多座，安排搭螃蟹船進行跳島，包含與鯨鯊共游、看沙丁魚風暴，薄荷島還能看到世界最小眼鏡猴、巧克力山奇景。

✈︎✈︎✈︎限主時　ETtoday送你星宇航空不限航點來回機票

▲▼宿霧旅遊，麥哲倫十字架,聖嬰大教堂,聖佩德羅堡。（圖／記者賴文萱攝）

▲聖嬰大教堂也是當地人重要的心靈告解所。（圖／記者賴文萱攝）

宿霧市區：聖嬰大教堂、麥哲倫十字架
 西班牙航海家麥哲倫當年登陸菲律賓的首站，就在宿霧。值得參觀的景點大多位於科隆區（Colon），屬於宿霧舊城區，最具代表性的是聖嬰大教堂（Basilica Minore del Santo Nino），彩色馬賽克玻璃、耶穌像、聖母像，旁邊還有個小花園中庭，不只吸引觀光客朝聖，也是當地人重要的心靈告解所。

✈︎✈︎✈︎限主時　ETtoday送你東南亞不限航點來回機票，我要馬上參加►►►

▲▼宿霧旅遊，麥哲倫十字架,聖嬰大教堂,聖佩德羅堡。（圖／記者賴文萱攝）

▲麥哲倫十字架，描繪當時麥哲倫到當地進行建造及感化當地居民的故事。（圖／記者賴文萱攝）

旁邊就是麥哲倫十字架（Magellan's Cross），建造於1521年，當時麥哲倫為了向當時土著酋長受洗而建造，巨大的木型十字架正是為了紀念第一位菲律賓基督徒而誕生，六角形穹頂上的圖案繽紛，描繪當時麥哲倫到當地進行建造及感化當地居民的故事。

▲薄荷島「巧克力山」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲薄荷島「巧克力山」由1,268座圓卵形山丘組成，高度介於40至120公尺。（圖／記者彭懷玉攝）

薄荷島：巧克力山、眼鏡猴保護區
宿霧附近的島嶼多達166座，搭快艇、螃蟹船進行跳島，是來到宿霧不容錯過的遊玩方式。薄荷島（Bohol）知名的「巧克力山」，由1,268座圓卵形山丘組成，高度介於40至120公尺，巧克力山是由石灰岩組成，會因四季變化有不同的顏色，乾季時呈現褐色，就是標準的巧克力，而接近雨季樹木繁盛，看起來就像是抹茶巧克力，2006年被聯合國列為自然文化遺產。

接著，眼鏡猴保護區（Tarsier）棲息迷你的眼鏡猴，據說牠們活躍在地球上已有4,500萬年，是瀕臨絕種的保護類動物，外型約一位成年人的手掌大，通常活躍於晚間，下午時間通常在午休。

✈︎✈︎✈︎每到夏天我要去海邊　免費抽東南亞不限航點機票，呼叫更多好友一起參加，中獎機會加倍大►►►

▲宿霧附近的島嶼多達166個，搭快艇、螃蟹船進行跳島，是到此的遊玩方式。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼宿霧海域有著深淺不一的色調，時而湛藍、時而蓊鬱，如寶石般散發光澤，令人無限神往。（圖／記者彭懷玉攝）

跳島：娜蘇灣島、資生堂島
宿霧海域有著深淺不一的色調，時而湛藍、時而蓊鬱，如寶石般散發光澤，令人無限神往。當中熱門的島嶼當屬娜蘇灣島、資生堂島。

▲宿霧附近的島嶼多達166個，搭快艇、螃蟹船進行跳島，是到此的遊玩方式。（圖／記者彭懷玉攝）

▲傍晚夕陽落下時再到Alona beach享受浪漫的燭光晚餐。（圖／記者彭懷玉攝）

到娜蘇灣島（Nalusuan Island）前要先通過一條長長的木棧道，就像來到天堂路一般，此島也以潛水聞名，周遭的海底世界豐富。卡兒哈甘島（Caohagan）是流傳在台灣、日本之間知名的資生堂島，由一位退休的日本出版社社長崎山克彥買下，並於2005年出書《我買了一個島-卡兒哈甘》，也因知名化妝品牌資生堂曾於此拍攝廣告而爆紅，便以「資生堂島」為人熟知。另外，還有離島中的離島「處女島」，能走到神秘砂島教堂，傍晚夕陽落下時再到Alona beach享受浪漫的燭光晚餐。

✈︎✈︎✈︎暑假去哪裡？想渡假的心ETtoday知道，快點抽中我：一人中獎、兩人同行ＧＯＧＯ＞＞＞

▲宿霧鯨鯊。（圖／記者于佳云攝）

▲宿霧奧斯陸（Oslob）與鯨鯊共游。（圖／資料照）

奧斯陸Oslob：與鯨鯊共游
從宿霧出發，約3.5小時車程，即可底達奧斯陸（Oslob）。鯨鯊被列為保育類動物，成年鯨鯊長約12.2公尺，體重約40公噸，在海中與鯨鯊共游，被許多人列為「一生中必體驗的事」。

值得一提的是，無論要從事浮潛或水肺潛水，切記四要訣：絕不擦防曬油或化妝品下水、絕不碰觸鯨鯊、不超過6人圍繞鯨鯊，拍照時別開閃光燈，以維護優雅巨人的生存權益，同時遵守海洋友善。

▲▼宿霧旅遊,moalboal,莫亞礁。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼宿霧莫亞礁Moalboal；海底下掀起的沙丁魚風暴。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼宿霧跳島浮潛，追海龜、看沙丁魚風暴（圖／記者賴文萱攝）

莫亞礁Moalboal：沙丁魚風暴

從宿霧出發，搭乘螃蟹船，約15分鐘就能到達第一個潛點Pescador Island，第二站停留海龜巡遊點Turtle Spot，最後一站會到莫亞礁Moalboal，一睹沙丁魚風暴（Sardine Run）的魅力，成千上萬的沙丁魚在海底游動著，壯觀畫面給旅人留下深刻的印象。

✈✈✈馬上下載ETtoday APP，抽免費機票給自己放個假！

▲（圖／活動小組）

▲立即打開新聞雲APP參加活動，就有機會抽中東南亞不限航點來回機票，一人中獎，兩人同行。（圖／活動小組）

關鍵字： 菲律賓旅遊 東南亞旅遊 亞洲旅遊 宿霧旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

推薦閱讀

TECH WORLD館滿月紀念　日本人氣女星松井玲奈驚喜現身

TECH WORLD館滿月紀念　日本人氣女星松井玲奈驚喜現身

小攤車起家「手工肉排漢堡」百元有找

小攤車起家「手工肉排漢堡」百元有找

箱根最新玻璃觀景台　看腳下火山

箱根最新玻璃觀景台　看腳下火山

五月天大巨蛋演唱會「5鄰近飯店推薦」　2565元起住一晚

五月天大巨蛋演唱會「5鄰近飯店推薦」　2565元起住一晚

Krispy Kreme水果系列甜甜圈新上市

Krispy Kreme水果系列甜甜圈新上市

三商巧福生日慶優惠連推9天

三商巧福生日慶優惠連推9天

免費送你去宿霧！人氣玩法一次看

免費送你去宿霧！人氣玩法一次看

西門町隱藏版15元蜂蜜綠！

西門町隱藏版15元蜂蜜綠！

今夏必去哆啦A夢2大景點

今夏必去哆啦A夢2大景點

直擊／搶金豬食堂「開幕免排金卡」

直擊／搶金豬食堂「開幕免排金卡」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

粉絲必去全台3處史努比景點

金豬食堂半夜已開始排隊

淡水「加羅林魚木」近滿開！中和也有

7航空線上旅展　飛韓國未稅300元起

涮乃葉平日午餐5小時吃到飽

東京迪士尼海洋「冰雪奇緣」休至5月底

今夏必去哆啦A夢2大景點

直擊／搶金豬食堂「開幕免排金卡」

5/31前試營「宇內溪溫泉池」入園須知

Mister Donut聯名史努比甜甜圈、周邊一次看

熱門行程

最新新聞更多

TECH WORLD館滿月紀念　日本人氣女星松井玲奈驚喜現身

小攤車起家「手工肉排漢堡」百元有找

箱根最新玻璃觀景台　看腳下火山

五月天大巨蛋演唱會「5鄰近飯店推薦」　2565元起住一晚

Krispy Kreme水果系列甜甜圈新上市

三商巧福生日慶優惠連推9天

免費送你去宿霧！人氣玩法一次看

西門町隱藏版15元蜂蜜綠！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366