淡水溫泉飯店「30坪露營房」開箱！大啖火烤兩吃、木盒中西早餐

▲淡水「蘊泉庄」是全台唯一全套房式溫泉飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新北報導

位於紅樹林台地的淡水「蘊泉庄」，是全台唯一全套房式溫泉飯店，搭輕軌即達十分方便。為讓親子族群有難忘回憶，去年10月業者打造了8間露營房，偌大空間放進帳篷、露營椅、露營燈，兼具露營的野趣，且不失星級溫泉飯店的舒適感。

▲▼淡水「蘊泉庄」78間客房中，以五行概念取為「土舍」及「水舍」，為智慧型飯店，除AI智能助理-小美犀之外，窗簾、電燈開關等操作只需按一下電子屏幕即可完成。（圖／記者彭懷玉攝）

淡水「蘊泉庄」78間客房中，以五行概念取為「土舍」及「水舍」，較小的土舍就有23坪空間，水舍則有30坪大，均設有養生湯池、水療椅、榻榻米茶室、小廚房及陽台，業者於客廳放進兩頂不同用途的帳篷，一頂以喝茶聊天為主，另一頂帳內擺進床墊、懶骨頭，可以躺臥著看電視，讓喜歡露營又擔心有蚊蟲入侵的旅人，也能慵懶地享受露營樂趣。

▲▼露營主題房放進兩頂帳篷，一頂以喝茶聊天為主，另一頂帳內擺進床墊、懶骨頭，可以躺臥著看電視。（圖／記者彭懷玉攝）

美食方面更是重頭戲，位於一樓的「日蘊堂」，晚餐提供火烤兩吃料理，可以大啖長臂蝦、醃漬雞柳條、一字豬肋排、紐西蘭牛舌等烤物，最後再以烤過的麝香葡萄解膩；火鍋則端上豬五花、天使蝦等澎湃料理，光是沾醬就有檸香金桔、唐椒青醬、昆布鹽和黃金胡麻四種，配菜或肉品呈現出不同風味。

▲▼「日蘊堂」晚餐提供火烤兩吃，可以大啖長臂蝦、醃漬雞柳條、一字豬肋排等烤物；火鍋則端上豬五花、天使蝦等澎湃料理。（圖／記者彭懷玉攝）

翌日一早，「蘊晨曦木盒早餐」會在旅客指定的時間由專人送進房，並在榻榻米茶室享用，餐點提供中、西式2種選擇，內含主食、粥／湯品、小菜、水果和飲料，會隨季節做更換，豐富的內容開啟一整天的活力，「屋中秘營主題房」一泊二食專案中，入住水舍為13,000元、土舍11,000元（含稅及服務費）。

▲▼「蘊晨曦木盒早餐」會在旅客指定的時間由專人送進房，並在榻榻米茶室享用。（圖／記者彭懷玉攝）

從「蘊泉庄」退房後，步行至輕軌竿蓁林站僅需2分鐘，搭輕軌至「淡水漁人碼頭站」下車，就能體驗當下風靡全球的流體畫，透過揮灑顏料、轉動畫布任其流動，釋放積累已久的壓力，為心靈充飽電，從孩童到長者都能獲得滿滿的成就感。

▲淡水漁人碼頭情人橋。（圖／記者彭懷玉攝）

2016年底開張的「秀之藝術文化社 Show233」，去年5月在漁人碼頭情人橋旁成立「流體畫館」，旋轉流體畫主要分為兩種創作方式，一種是運用腳踩踏板，讓顏料在快速地轉動下，形成充滿張力的畫面。

▲▼「秀之藝術文化社 Show233」去年5月在漁人碼頭情人橋旁成立「流體畫館」。（圖／記者彭懷玉攝）

另一種則以手動方式完成，擠上顏料後，透過轉動畫布、用吸管吹，每一刻的流動都是不同的畫面，停格在最順眼的瞬間，即能收手，一次體驗成人僅需850元，可選擇6色、孩童和學生650元，可選擇5色；或是將蜘蛛人、Hello Kitty等存錢筒上色，含塑膠玩偶材料、畫材，一次850元。

▲擠上顏料後，透過轉動畫布、用吸管吹，每一刻的流動都是不同的畫面，停格在最順眼的瞬間，即能收手。（圖／記者彭懷玉攝）

「秀之藝術文化社 Show233」目前在淡水有三間，一館位於第一漁港；二館「魚藏文化館」與「流體畫館」位於漁人碼頭情人橋旁，體驗完流體畫，不妨到旁邊的「魚藏文化館」逛逛，文化館長期與台灣在地插畫家合作辦展，同時也販賣各式文創商品、生活雜貨與「人生有木錶」等物件，琳琅滿目的手作品，讓漁人碼頭頓時活潑、繽紛了起來。

▲▼「魚藏文化館」長期與台灣在地插畫家合作辦展，同時也販賣各式文創商品、生活雜貨。（圖／記者彭懷玉攝）