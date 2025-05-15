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免費送你去清邁！泰國最高山避暑、觀瀑　2大文青市集尋寶去

▲茵他儂國家公園（Doi Inthanon National Park）。（圖／記者彭懷玉攝）

▲茵他儂國家公園壯觀的國王、皇后雙塔，在繁茂的花海陪襯下更顯華麗。（圖／記者彭懷玉攝）

 記者彭懷玉／綜合報導

泰國第二大城-清邁，相較曼谷的繁華，更多了份清幽和閒適，以下統整出清邁必遊景點推薦，切記抵泰前3天要填寫數位入境卡（TDAC），該新措施已在5月1日正式上路，取代紙本、簡化程序後，讓旅程更加方便。

▲茵他儂國家公園（Doi Inthanon National Park）。（圖／記者彭懷玉攝）▲▼茵他儂國家公園（Doi Inthanon National Park）是泰國最高的一座山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲茵他儂國家公園（Doi Inthanon National Park）。（圖／記者彭懷玉攝）

茵他儂國家公園
多山的清邁一年四季涼爽，其中泰國最高的一座山「茵他儂國家公園（Doi Inthanon National Park）」就坐落於此，海拔2565公尺，30層高的所湄耶瀑布（Pha Dok Siao）是標誌，加上高山草原、豐富的動植物生態，吸引眾多愛山者前往。除了呼吸濃郁的芬多精，壯觀的國王、皇后雙塔，在繁茂的花海陪襯下更顯華麗。

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▲清邁位於素帖山上的「雙龍寺」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼位於素帖山上的「雙龍寺」祈福；參觀完還可以步行到後方觀景台，眺望清邁城市風光。（圖／記者彭懷玉攝）

▲清邁位於素帖山上的「雙龍寺」。（圖／記者彭懷玉攝）

雙龍寺（素帖寺）
位於素帖山上的「雙龍寺」是清邁的必遊景點，寺廟門前的309級台階由兩條長龍雕塑守護，走逾300階到主殿，供奉釋迦摩尼舍利子的金塔就在主殿的中心，金光閃閃的緬甸式舍利佛塔，猶如宮殿般奢華，雙手合十在手指夾上一朵參拜花朵，接著順時針繞金色佛塔三圈，據說願望就能實現，參觀完還可以步行到後方觀景台，眺望清邁城市風光。

▲清邁夜市、假日市集,Jing Jai Market。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Jing Jai Market假日市集；White Market。（圖／記者彭懷玉攝）

▲清邁夜市、假日市集,Jing Jai Market。（圖／記者彭懷玉攝）

逛清邁夜市、假日市集
清邁的市集可說是多到逛不完，讓文青們盡情享受挖寶的樂趣，喜歡撿便宜的人，不妨鑽進每天晚上開業的清邁夜市，可以一次大啖泰式小吃和採買CP值高的紀念品，老城區城門附近也有小吃夜市，營業到深夜，燈火通明讓覓食者聞香而來。

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▲清邁夜市、假日市集,Jing Jai Market。（圖／記者彭懷玉攝）

▲清邁美食夜市人潮洶湧。（圖／記者彭懷玉攝）

如果想找精緻、獨特的皮件或服飾，老城北邊的真心市集（Jing Jai Market）在文青圈擁有高人氣，囊括當地創意手工藝品、手工服飾，同時也是小農農產品集散地，逛一圈可以滿足血拼和享受美食的心願，每周六、日早上6點到下午1點營業。而椰林市集（Coconut Market）也值得推薦，旅客能在椰林的環繞下，品嚐到泰國特色船麵、各式傳統糕點、泰式奶茶，甚至還有羊咩咩互動區，同樣為每周六、日限定，攤位從早上8點擺到下午2點，晚來了逛不到。

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▲泰國清萊白廟。（圖／記者陳涵茵攝）

▲泰國清萊白廟。（圖／本報資料照）

除了在清邁悠閒享受SPA按摩、泡咖啡廳，或到尼曼區逛繁華的商場，探索時下新潮流。熱愛歷史古蹟的旅人，也別錯過到清萊一揭3大寺廟的真面目，分別為「白廟」、「黑廟」博物館，以及神秘「藍廟」，由於開車還需要3小時以上，建議多人的話可以包車前往。

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▲（圖／活動小組）

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