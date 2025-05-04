田季發爺母親節活動全門市開跑！拍照打卡「免費吃松葉蟹腳」

▲田季發爺祭出母親節限定活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接母親節，燒肉品牌「田季發爺」祭出「松葉蟹腳免費送」限時活動，只要於門市用餐且拍照打卡，即可免費吃「松葉蟹腳」1份，每日數量有限、送完為止；同步推出「會員日升級優惠」，每周三限定4人用餐可免費升級更高價位。

田季發爺母親節活動開跑，即日起至5月11日期間凡帶著媽媽或是成年女性至門市用餐，並於臉書或IG（帳號須公開）上傳同桌合照，且標記「#田季燒肉媽飽節」 +「#感蟹媽咪」，即可免費獲得「松葉蟹腳1份」，每日限量、送完為止。

同步推出「會員日升級優惠」，只要加入會員並領取活動禮物券，於每周三「4人以上同行用餐」，即可享有升等好康，可從798價位免費升級988極品海陸饗宴，用同樣預算就能吃到更高規格，CP值超高。

▲母親節活動期間至TGI FRIDAYS用餐，全家擁抱媽媽送對應人數香酥馬芝拉條。

美式餐廳「TGI FRIDAYS」也有母親節限定優惠，至5月12日前凡於全門市用餐並拍下擁抱媽媽照片，上傳到個人社群平台並標籤官方帳號@TGIFRIDAYSTAIWAN，就送人氣開胃菜香酥馬芝拉條，且贈送數量對應擁抱人數，包含媽媽2人擁抱送2條、3人送3條，以此類推。