出示繳稅通知單現折300元　南港Buffet優惠持續1個月

▲出示繳稅通知單現折300元，敘日全日餐廳用餐現折300元。（圖／台北六福萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

台北市南港區的敘日全日餐廳推出報稅季優惠，5月1日至5月31日平假日午餐、晚餐時段，只要持今年度繳稅通知單或任一繳費單，每人餐費現折300元。

再過幾天就是5月天，同時也是報稅季，南港Buffet餐廳「敘日」要幫大家省荷包，5月1日至5月31日平假日午餐、晚餐時段，只要持今年度繳稅通知單或任一繳費單，每人餐費現折300元，最多8人同享優惠，5月3日至5月4日、5月10日至5月11日午餐，無法使用。

▲使用Prime牛肩背的美式爐烤牛（右上）。（圖／台北六福萬怡提供）

南港台北萬怡酒店「敘日全日餐廳」7月2日前，與美國肉類出口協會攜手推出「肉食慶典：美牛嘉年華」主題餐檯，以美國牛肉各部位設計出8道料理，包含使用Prime牛肩背的美式爐烤牛，此部位肉質細緻且有著豐富的肉汁，適合高溫爐烤，口感扎實而有彈性；酸湯泡椒牛肉與炙燒和牛握壽司，則採用美國菲瑞牛肉，其油脂含量較低、理紋細緻且油花分布少，口感較為扎實。

▲饗食天堂南部3家分店供應雪蟹腳吃到飽。（圖／饗賓提供）

另外，饗食天堂南台灣限定的「雪蟹腳」又來了，5月9日前平日在饗食天堂台南西門店、高雄夢時代店、高雄三多店供應，加菜不加價，最低只要898元就能雪蟹腳吃到飽。

雪蟹在日本又稱松葉蟹，肉質比其他蟹類還要紮實飽滿，是許多老饕心中的最愛。饗食天堂台南西門店、高雄夢時代店、高雄三多店原本4月起供應雪蟹腳吃到飽，由於推出後大受好評，因此活動延長到5月9日，台南西門店、高雄夢時代店平日午、晚餐吃得到，高雄三多店則是再增加假日午、晚餐時段。