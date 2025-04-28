線上旅展抽1元機票、長程線6折起　住北海道星野免3萬

▲雄獅旅遊線上旅展開跑。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

上半年最大的TTE旅展將於5月登場，各大旅行社紛紛搶先推出線上旅展，如雄獅旅遊就祭出長程線最低6折、抽不限航點1元機票，可樂旅遊線上旅展也推出特色行程，包括繽紛雪梨燈光音樂節、一級方程式賽車決賽，或參加「歐洲日」精選團體行程，指定日出發就送100歐元。

▲曼谷LV咖啡。（圖／記者蔡玟君攝）

雄獅旅遊

雄獅旅遊即日起至5月30日舉辦夏季線上旅展，祭出包括「短線最低免萬元」、「長線最低6折起」、「國旅買一送一」等超值商品，還有「暑期最高折3千」、「春節最高折5千」、「出國跨年最高折1萬5」等優惠，消費滿額再抽「不限航點1元機票」。

短程線包括首爾4日搭長榮出發，每人9999元起；「曼谷5日遊」搭星宇逛LV，每人1萬9888元起。若想來趟遊輪之旅，有海上古羅馬美名的「歌詩達莎倫娜號」，那霸石垣4日每人1萬9900元起，三人同行一人免費。

▲旅客能飽覽黃金海岸美景。

長程線方面，瞄準暑假假期，平均兩天出一團的「奧捷國王湖10日」每人9萬3900元起，早鳥還能再折3千元；「美西雙城7日」每人4萬8900元起，以及澳洲「黃金海岸6日」每人3萬9999元起。

不想出國玩，也可以深入體驗台灣之美！花火節「雄獅之夜自由行3日」每人6,999元；台東國際熱氣球嘉年華「UNI龍蝦熱氣球3日」享限量買一送一價，兩人8,000元。另外台灣觀光列車方面，阿里山搭乘生態列車「栩悅新悅2日 」買一送一，每人限時優惠6700元；縱谷旬味列車「山嵐艾美自由行2日」入住花蓮五星溫泉飯店，最低每人8499元起。

▲繽紛雪梨燈光音樂節。（圖／可樂旅遊提供）

▲迪士尼探險號將於12月15日自新加坡啟航。（圖／迪士尼郵輪提供）

可樂旅遊

可樂旅遊即日起至5月30日舉辦夏季線上旅展，推出海內外特色行程。主題旅遊方面，包括繽紛雪梨燈光音樂節、一級方程式大獎賽決賽，隨著Fly Cruise遊輪旅遊方式越來越被台灣旅客接受，業者也推出將於今年12月首航的迪士尼探險號全新航次，以及頂級雅奢遊輪「維京遊輪伊敦號」日韓巡航行程，帶領旅客來趟大人系海上之旅，以及公主遊輪阿拉斯加冰河體驗。

瞄準暑假旅遊親子市場，台灣人最喜歡的日本，可樂旅遊也推出優惠行程。如「關西FUN暑假5日」前往日本環球影城、獨家園區包場派對，並入住影城外圍飯店，每人5萬3800元起，兒童不佔床可減1萬元；北海道住星野度假村、賞芝櫻鬱金香、玩小樽運河，每人2萬9888元起。

長程線部分，業者推出美國洛杉磯12日，走訪黃石深度紀行、五大國家公園、六大私房秘境，每人14萬1800元起；一年一度的「繽紛雪梨燈光音樂節」即將到來，搭配音樂節推出高雄與台北出發8日與7日遊程，每人4萬1800元起。

▲石垣島直飛航線將於5月復航。（圖／東南旅遊提供，下同）

▲九州豪斯登堡將迎來米飛兔主題樂園。

東南旅遊

東南旅遊則從即日起至5月26日推出線上旅展，如「大阪關西5日」一次滿足大阪環球城與大阪萬博，特別安排參觀鋼彈館；另外「精選九州5日」九州豪斯登堡於夏季推出米飛兔主題樂園，旅展期間每人通通加碼現省5000元。

隨著台北直飛石垣島航線即將復航，業者也推薦「Club Med石垣島渡假村」主打吃住娛樂都能一次解決，直飛55分鐘抵達，每人最高優惠3千元；星宇直飛「越南富國島5日」限時搶購1萬7520元起，保證入住五星沙灘渡假村。

線上旅展也祭出「周二限搶」超殺優惠，每周二上午10點開放搶購包括出國必備網卡通通、關西交通票券買一送一。此外，活動期間5月8日至5月12日為東南旅遊每月8號會員日，會員獨享專屬折扣優惠，本次主打「母親節萬萬歲」活動，凡購買日本指定行程，帶媽媽、老婆出遊，兩人同行最高省一萬。