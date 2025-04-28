台中輕旅行讓壞情緒掰掰！勞動節週末「綜合果汁祭」療癒開趴

▲壞情緒掰掰！勞動節週末台中輕旅行：「Mix Juice 綜合果汁祭」療癒開趴 。（圖／活動官方提供）

記者王威智／採訪報導

連日加班、會議轟炸、主管臉色難看……職場壓力是否快讓你爆炸？雖然今年勞動節沒有連假，但不如在勞動節的週末規劃成一趟「情緒排毒之旅」。5月3日（週六）登場的「Mix Juice 綜合果汁祭」，融合光影藝術、現場音樂與風格市集，不妨安排2天一夜的輕旅行，把鬱悶通通榨掉！

5月3日下午2點至晚上10點，台中PARK2草悟廣場的免費城市派對「Mix Juice 綜合果汁祭」，這不只是音樂祭，更是一場釋放壓力、重啟感官的冒險。主視覺裝置《Juice Your Vibe》由「光滿樓」團隊打造，透過互動牆與數位投影，讓觀眾每一次觸碰都轉化為動畫塗鴉，參與創作、釋放情緒，人人都能成為城市果汁的共同調配者。

▲▼ 免費城市派對「Mix Juice 綜合果汁祭」，結合互動光影裝置《Juice Your Vibe》與李唯楓、Miusa等音樂人演出 。（圖／活動官方提供）

音樂則是這場果汁派對的靈魂。從李唯楓的療癒系歌聲、Miusa的甜美旋律、DJ慶記KTV的派對引爆力，到台中本地樂團龍族扣殺、卡尼特與槍擊艾拉的接力演出，現場將成為一條充滿能量與共鳴的音樂血脈。

想讓週末不只是參加活動，而是規劃一趟徹底排毒的情緒旅程？我們也幫你搭配好療癒系 2 天 1 夜行程，從早到晚都能好好寵愛自己：

Day 1｜走進草悟系放鬆模式

●早上：建議一早就出發，抵達台中後可先到「草悟道」漫步，綠意盎然的步道結合街頭藝術與人文空間，一踏進就能感受到城市慢生活。邊預約今天的好心情。

●中午：步行至「圈 直火烘豆所」，來一份手作甜甜圈搭配拿鐵，甜進心底。

●下午到晚上：正式投入「Mix Juice 綜合果汁祭」的懷抱，聽音樂、逛市集、拍美照，用光影與聲音洗去一週疲憊，跟著節奏放鬆身心。

●晚餐：可選擇人氣美食「三時福利社」或「一桶 tone 台中草悟店」，吃進台中特色風味。晚上入住「紅點文旅」或「草悟道文旅」，延續療癒氛圍，讓情緒緩緩沉澱。

Day 2｜文創補給日，溫柔收心不Blue

●上午至中午：漫步審計新村文創聚落，逛選物店與獨立書屋如「好食慢慢」，還能挑幾樣療癒小物當作自己這趟旅程的紀念。

●午餐：轉往模範街商圈，嚐嚐在地經典「阿坤麵」，或在「Peachy Café」來一份高顏值早午餐，做個完美ending。

●下午：時間充裕的話，不妨到國立台灣美術館走走，欣賞當代藝術展，為心靈做一場視覺深呼吸。讓這趟「排毒旅行」從身體延伸至靈魂。

參加的不只是音樂與藝術的派對，更是一場為上班族量身打造的情緒釋放儀式。用這個勞動節週末，遠離電腦與簡報，告別煩躁與疲憊，來台中徹底甩掉壓力、找回節奏。一杯果汁的時間，療癒你整週的低氣壓，重新上線，更有力地迎戰下一場挑戰！