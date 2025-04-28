ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中輕旅行讓壞情緒掰掰！勞動節週末「綜合果汁祭」療癒開趴

▲▼ 。（圖／活動官方提供）

▲壞情緒掰掰！勞動節週末台中輕旅行：「Mix Juice 綜合果汁祭」療癒開趴 。（圖／活動官方提供）

記者王威智／採訪報導

連日加班、會議轟炸、主管臉色難看……職場壓力是否快讓你爆炸？雖然今年勞動節沒有連假，但不如在勞動節的週末規劃成一趟「情緒排毒之旅」。5月3日（週六）登場的「Mix Juice 綜合果汁祭」，融合光影藝術、現場音樂與風格市集，不妨安排2天一夜的輕旅行，把鬱悶通通榨掉！

5月3日下午2點至晚上10點，台中PARK2草悟廣場的免費城市派對「Mix Juice 綜合果汁祭」，這不只是音樂祭，更是一場釋放壓力、重啟感官的冒險。主視覺裝置《Juice Your Vibe》由「光滿樓」團隊打造，透過互動牆與數位投影，讓觀眾每一次觸碰都轉化為動畫塗鴉，參與創作、釋放情緒，人人都能成為城市果汁的共同調配者。

▲▼ 。（圖／活動官方提供）

▲▼ 免費城市派對「Mix Juice 綜合果汁祭」，結合互動光影裝置《Juice Your Vibe》與李唯楓、Miusa等音樂人演出 。（圖／活動官方提供）

▲▼ 。（圖／活動官方提供）

音樂則是這場果汁派對的靈魂。從李唯楓的療癒系歌聲、Miusa的甜美旋律、DJ慶記KTV的派對引爆力，到台中本地樂團龍族扣殺、卡尼特與槍擊艾拉的接力演出，現場將成為一條充滿能量與共鳴的音樂血脈。

想讓週末不只是參加活動，而是規劃一趟徹底排毒的情緒旅程？我們也幫你搭配好療癒系 2 天 1 夜行程，從早到晚都能好好寵愛自己：

Day 1｜走進草悟系放鬆模式
●早上：建議一早就出發，抵達台中後可先到「草悟道」漫步，綠意盎然的步道結合街頭藝術與人文空間，一踏進就能感受到城市慢生活。邊預約今天的好心情。

●中午：步行至「圈 直火烘豆所」，來一份手作甜甜圈搭配拿鐵，甜進心底。

●下午到晚上：正式投入「Mix Juice 綜合果汁祭」的懷抱，聽音樂、逛市集、拍美照，用光影與聲音洗去一週疲憊，跟著節奏放鬆身心。

●晚餐：可選擇人氣美食「三時福利社」或「一桶 tone 台中草悟店」，吃進台中特色風味。晚上入住「紅點文旅」或「草悟道文旅」，延續療癒氛圍，讓情緒緩緩沉澱。

Day 2｜文創補給日，溫柔收心不Blue

●上午至中午：漫步審計新村文創聚落，逛選物店與獨立書屋如「好食慢慢」，還能挑幾樣療癒小物當作自己這趟旅程的紀念。

●午餐：轉往模範街商圈，嚐嚐在地經典「阿坤麵」，或在「Peachy Café」來一份高顏值早午餐，做個完美ending。

●下午：時間充裕的話，不妨到國立台灣美術館走走，欣賞當代藝術展，為心靈做一場視覺深呼吸。讓這趟「排毒旅行」從身體延伸至靈魂。

參加的不只是音樂與藝術的派對，更是一場為上班族量身打造的情緒釋放儀式。用這個勞動節週末，遠離電腦與簡報，告別煩躁與疲憊，來台中徹底甩掉壓力、找回節奏。一杯果汁的時間，療癒你整週的低氣壓，重新上線，更有力地迎戰下一場挑戰！

關鍵字： 台中旅遊 音樂祭 草悟廣場 MixJuice綜合果汁祭 勞動節 療癒小旅行 台中旅遊 光影藝術 市集活動 情緒排毒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

推薦閱讀

添好運吃到飽三度延長「到5月底」

添好運吃到飽三度延長「到5月底」

台北咖啡廳「放床」隨時能躺平耍廢！

台北咖啡廳「放床」隨時能躺平耍廢！

3大手搖飲珍奶節優惠出爐

3大手搖飲珍奶節優惠出爐

星宇航空台中直飛神戶　中彰投苗聯手推40攤位搶客

星宇航空台中直飛神戶　中彰投苗聯手推40攤位搶客

7-11新推寶可夢霜淇淋、鮮食新品

7-11新推寶可夢霜淇淋、鮮食新品

出示繳稅通知單吃Buffet現折300元

出示繳稅通知單吃Buffet現折300元

九州野生動物園「開車自駕遊」不限時

九州野生動物園「開車自駕遊」不限時

旅行社線上旅展抽1元機票、住星野免3萬

旅行社線上旅展抽1元機票、住星野免3萬

頂呱呱超值一斤雞限時5天回歸

頂呱呱超值一斤雞限時5天回歸

勞動節週末台中「綜合果汁祭」療癒開趴

勞動節週末台中「綜合果汁祭」療癒開趴

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

隱身龜山60年冰品廠的神秘販賣部！

高雄3個即將開幕親子新景點先收

台南玉井必去2間景觀餐廳

丸亀製麵周年慶優惠4/29起連推2天

有2個「2」送A5和牛！王品向辣推身分證優惠

士林「20種孤挺花、繡球花」免費賞

曼谷最新全球首座65度傾斜觀景台開放

小福利調整餐價「3方案自由選」

隱身「廢墟公寓」秘境台菜小館！

古早圓仔冰賣了近百年！彰化推薦美食

熱門行程

最新新聞更多

添好運吃到飽三度延長「到5月底」

台北咖啡廳「放床」隨時能躺平耍廢！

3大手搖飲珍奶節優惠出爐

星宇航空台中直飛神戶　中彰投苗聯手推40攤位搶客

7-11新推寶可夢霜淇淋、鮮食新品

出示繳稅通知單吃Buffet現折300元

九州野生動物園「開車自駕遊」不限時

旅行社線上旅展抽1元機票、住星野免3萬

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366