阿里山鐵道螢河5月爆美！再搭蒸汽火車看神木、住海拔最高飯店

▲5月就到阿里山走一趟，白天搭蒸汽火車、晚上賞螢。上圖為21號蒸汽火車聯掛檜木。（圖／阿里山賓館提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

5月的阿里山最適合玩法，就是白天遊走山林之間感受芬多精，搭上古老蒸汽火車穿梭千年神木群，晚上尋訪鐵道賞螢秘境。號稱為全台海拔最高度假飯店的「阿里山賓館」就推薦山中玩法，同時現在入住，就送鐵道螢河體驗。

▲阿里山媽祖檜木列車心香百里特檜車。

▲阿里山正是賞螢季節。

阿里山賓館此次以古老蒸汽火車、自然生態為概念精選山中慢旅遊程。如搭乘媽祖檜木列車蒸汽火車感受木都民俗風情，或選擇國寶級蒸汽小火車穿梭在千年神木群中，夜晚由達人領路欣賞螢河鐵道夢幻螢光，讓旅人深度體驗阿里山檜木林業、人文風情與生態文化的多元旅行，探索專屬阿里山特色的奇幻旅程。

▲阿里山賓館歐式套房。

而從即日起至5月28日為止只要入住阿里山賓館，就送迷糊步道、十字路社區十字車站的鐵道螢河體驗，帶領旅客尋訪山中必看秘境，可是專屬於阿里山特色的奇幻旅程。

▲嘉義福容voco酒店。（圖／業者提供，下同）

而有「嘉義101」之稱的嘉義福容voco酒店即日起至5月11日止推出優惠，主打連續入住3天2夜，享第二晚半價，等於每人每晚1126元起。此外，隨著阿勃勒的季節即將到來，旅客還能漫步市區，欣賞夢幻的金色花道。

▲入住可享5重優惠，還能暢玩親子設施。

4月30日是「國際不打小孩日」，為鼓勵家庭和樂，嘉義福容voco酒店祭出「花見花開 小孩不挨」住房專案，包含5重優惠，旅人可免費房型升等禮遇、孩童免費早餐，再享房費第二晚半價優惠，平均每人每晚1126元起即可入住3天2夜。

同時還能暢玩館內遊樂設施，包含繽紛球池、旋轉木馬、室內溜滑梯、攀岩牆等，以及多種互動體驗課程，亦能於Lobby Café享用2杯春日限定的「桂雨．黃金夢」，另加碼贈送全台首座希臘美學觀光莊園「蓋婭莊園」門票2張，體驗濃濃的巴洛克風情。