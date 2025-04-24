萬波「金鑽鳳梨系列」新上市！人氣配料「手工杏仁凍」同步回歸

▲萬波島嶼紅茶推出最新鳳梨系列飲品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨著天氣逐漸變熱，手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」推出最新「鳳梨系列」飲品，嚴選台農17號金鑽鳳梨搭配土鳳梨製成鳳梨醬打造2款限定飲品，還有經典配料「杏仁凍」、夏季限定「杏花雨露」也同步回歸，4月25日起於全門市上市。

▲鳳梨系列有2款飲品選擇。

萬波推出全新鳳梨系列，特意選用金鑽鳳梨結合土鳳梨製成鳳梨醬做為主角，不僅保留金鑽鳳梨的香甜果味，也能吃到土鳳梨特有纖維口感，首推「金鑽杏仁露」，是鳳梨與手工杏仁凍的組合；「金鑽鳳梨綠」則是鳳梨搭配清香綠茶，也開放更換成紅茶、金萱、麗雅烏龍或鐵觀音茶底，且建議微糖少冰更能喝出果香味及茶香，4月25日起正式開賣。

另外，招牌經典配料「杏仁凍」也同步回歸，手工熬煮的綿密杏仁凍香氣濃郁，以及超受歡迎的「杏花雨露」也回來了，以天然冬瓜茶磚熬煮的冬瓜青茶搭配杏仁凍，口感清爽甘甜，夏天喝十分消暑。

為歡慶新品上市，5月1日至5月4日、5月9日至5月11日凡於門市購買指定飲品（鳳梨系列或杏花雨露）加5元可獲得1份杏仁凍，每日限量100份，提醒須追蹤官方任一社群及LINE會員才可享優惠；4月25日至5月4日期間於「你訂」線上平台購買任一鳳梨系列飲品，則送10元折價券，限下次消費使用，於你訂平台滿100元可使用1張。

▲十盛開賣春季新品「茶花系列」。（圖／十盛SHISHENG提供）

十盛全門市近日也開賣春季新品「茶花系列」，有特選金萱紅烏龍搭配山茶花的「茶花紅烏」、奶茶控必選「茶花奶烏」，以及使用茶花紅烏為底搭配多汁水蜜桃的「茶花蜜桃冰茶」、茶花紅烏結合焦糖鹹起司奶霜的「茶花烤糖脆奶霜」，售價35元起。