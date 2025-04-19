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全球5大藍眼淚奇景地！海上藍光夜景太迷人　其中1處在台灣

▲▼馬祖藍眼淚。（圖／馬祖國家風景區管理處提供，郭州宇攝）

▲馬祖藍眼淚。圖為過去畫面（圖／馬祖國家風景區管理處提供，郭州宇攝）

記者蔡玟君／綜合報導

被譽為一生必看奇景的藍眼淚，在全球各地都有機會欣賞到這場自然界的璀璨盛宴。Booking.com就精選「全球5個藍眼淚絕佳觀賞地」，其中，必去的就是因擁有藍眼淚美景被CNN譽為世界15大奇景之一的「馬祖」。

▲▼2022北竿塘后沙灘藍眼淚大爆發。（圖／馬祖有個周小馬 追淚人臉書專頁授權提供）

▲北竿塘后沙灘藍眼淚大爆發時的景象，圖為過去景象。（圖／馬祖有個周小馬 追淚人臉書專頁授權提供）

馬祖　藍眼淚
「馬祖」的藍眼淚被 CNN 評選為世界 15 大奇景，每年4月至9月為最佳觀賞季節，吸引無數旅人前來朝聖。不僅在四鄉五島的沙灘、沿岸看到閃閃發光的藍眼淚光芒，為了讓旅人可以沉靜在這份奇幻的美景之中，當地也推出了夜間搭乘搖櫓船體驗，讓旅人可以黑暗中，見證海面閃爍夢幻藍光的奇景。

此外，若想全年無休欣賞這場自然奇蹟，藍眼淚生態館提供不受天候或季節影響的沉浸式體驗，讓旅人隨時都能探索這片夢幻藍海的奧秘。

馬爾地夫　瓦度島
馬爾地夫的魅力不僅限於陽光沙灘，連夜晚都是驚喜連連。在當地的瓦度島是最能碰到藍眼淚奇景的地方，每年6月到10月之間，當夜晚降臨時，海浪輕輕拍打岸邊，成千上萬的發光浮游生物在海水中閃耀，綻放出令人難以置信的藍色光芒，彷彿星空墜入人間。

▲▼泰國麗貝島。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲泰國麗貝島不僅擁有絕美夕陽，晚上還看得到藍眼淚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

泰國 　麗貝島
「麗貝島」也被稱作是「泰國馬爾地夫」，這裡隸屬於達魯國家海洋公園，以其原始純淨的自然風光和豐富的海洋生態聞名，島上擁有白沙灘、清澈碧藍的海水，以及保存完好的珊瑚礁群，是潛水和浮潛愛好者的天堂；每年的6至8月，島上會迎來夢幻的藍眼淚奇景，海岸線閃爍著點點星光，營造出極致浪漫的氛圍。

香港　汀九沙灘
位於香港荃灣的汀九沙灘近年也成為追尋藍眼淚的熱門景點，特別是在每年春季，當潮水漲起，藍眼淚的出現機率更高，除了藍眼淚，汀九沙灘也是欣賞夜景的絕佳地點，汀九橋的燈光與海面上的藍色光點相互映照，構成獨特的景色，旅人可在此看見橋身倒映在海面上唯美畫面。

夜晚的澳洲吉普斯蘭湖區(Gippsland Lakes)宛如夢境。(圖／CFP)

▲夜晚的澳洲吉普斯蘭湖區(Gippsland Lakes)宛如夢境。(圖／CFP)

澳洲　吉普斯蘭湖
位於澳洲維多利亞的吉普斯蘭湖，有著別具特色的「藍光湖」，每到夜晚時，湖水因夜光藻的生物發光效應而染上一抹幽藍，彷彿星河墜落湖面，營造出令人屏息的美景。然而，吉普斯蘭湖的魅力不僅止於「藍眼淚」，這片廣闊的湖泊擁有豐富的生態資源，旅人可以在九十哩海灘欣賞壯麗日落，或是享受釣魚、觀鳥等戶外體驗。

聲明：圖片由CFP視覺中國供本網專稿，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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