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樂天皇朝新推下午茶套餐　開胃菜+主食+甜點拼盤「300元有找」

▲樂天皇朝新推下午茶套餐　開胃菜+主食+甜點拼盤「300元有找」。（圖／樂天皇朝）

▲樂天皇朝新推下午茶套餐，開胃菜+主食+甜點拼盤「300元有找」。（圖／樂天皇朝）

記者黃士原／台北報導

近期股市高低震盪，緊盯行情讓人無心吃午餐，樂天皇朝即日起推出不到300元的下午茶個人套餐，可享用開胃菜3品、功夫主食5選1、獨家甜點拼盤，低於原價5折直接幫民眾省荷包。

▲樂天皇朝新推下午茶套餐　開胃菜+主食+甜點拼盤「300元有找」。（圖／樂天皇朝）

▲木須肉炒拉麵。（圖／樂天皇朝）

股災讓大家臉都綠了，更要找個地方「下午茶」好好療癒自己一下。樂天皇朝即日起再度推出佛心價的下午茶個人套餐，內容包含涼拌黑木耳、上海烤麩、蒜香黃瓜三味一體的開胃小碟，肉絲蛋炒飯、紅油抄手拌麵、清燉雞湯拉麵、木須肉炒拉麵、原味小籠包+海鮮酸辣湯5選1的功夫主食，以及專為下午茶量身打造的甜品拼盤，包括有紫薯奶酪、千層蘋果酥、宮廷驢打滾。

下午茶套餐原價528元，特價258元（49折），平日下午2點30分至4點30分供應。

▲樂天皇朝新推下午茶套餐　開胃菜+主食+甜點拼盤「300元有找」。（圖／樂天皇朝）

▲肉絲蛋炒飯。（圖／樂天皇朝）

下午茶個人套餐中主食之一的原味小籠包，是樂天皇朝招牌，以手擀麵皮包入混合豬肉、清雞湯凍及蔥薑汁的內餡，漂亮18摺收口使包子挺立、容易挾取，加價99元即可升級為馳名國際的八色小籠包，可享原味、川味、蒜香、起司、蟹粉、黑松露、糟溜絲瓜、鮑汁鮑魚等口味。

▲母親節活動期間至TGI FRIDAYS用餐，全家擁抱媽媽贈送對應人數香酥馬芝拉條。（圖／開展餐飲提供）

另外，溫馨5月到來，TGI FRIDAYS看中現代人不輕易說愛的通病，鼓勵親子勇敢「抱一下」，5月12日前到全台TGI FRIDAYS餐廳用餐，拍下擁抱媽媽照片，並上傳個人社群平台並標籤官方帳號@TGIFRIDAYSTAIWAN，就送人氣開胃菜香酥馬芝拉條。贈送數量對應擁抱人數，包含媽媽兩人擁抱送兩條、3人送3條，以此類推。

▲媽媽姓名中有符合「德、州、淑、芬」任一字，肋眼牛排免費多吃4盎司。（圖／開展餐飲集團提供）

德州鮮切牛排則是跟上菜市場名熱潮，只要媽媽姓名中有符合「德州淑芬」任一字或同音字，5月6日至5月12日到店點購12盎司肋眼牛排並出示相關證明，立即免費升級為16盎司，讓天底下的媽媽都能大口吃肉。

肉多多火鍋5月18日前，提早一天訂位與點用349元以上套餐 (不含湯底或服務費)，並說出通關密語「提前訂位送，好禮五選一」，即加贈鮮嫩多汁、口感細緻的國產豬/無骨鮮雞腿/鮮魚片/鮮甜蛤蜊/小白蝦等好禮5選1（價值129元）。
 

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