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黑毛屋「MOOMIN姆明主題鍋物店」今開幕　新增可愛玩偶陪吃服務

▲黑毛屋首家「MOOMIN姆明主題鍋物店」今開幕。（圖／乾杯集團提供）

▲黑毛屋首家「MOOMIN姆明主題鍋物店」今開幕。（圖／乾杯集團提供）

記者黃士原／台北報導

粉絲集合了！乾杯集團旗下「黑毛屋」LaLaport南港新分店，將化身為「黑毛屋X MOOMIN姆明主題鍋物店」，店內不僅隨處可見身形圓潤、有著大大的鼻子的可愛姆明，還有可愛玩偶可以陪伴顧客享用火鍋。

▲黑毛屋首家「MOOMIN姆明主題鍋物店」今開幕。（圖／乾杯集團提供）

▲「黑毛屋 南港LaLaport店」今日開幕，店內隨處可見身形圓潤，有著大大的鼻子的可愛姆明。（圖／乾杯集團提供）

黑毛屋今年計畫在台灣打造3家姆明主題鍋物店，第一家「黑毛屋 南港LaLaport店」今日開幕，店內隨處可見身形圓潤，有著大大的鼻子的可愛姆明，巧妙地將故事中的姆明谷森林和無憂無慮的生活氛圍融入其中。店外規劃了主題背板，提供顧客與姆明角色互動拍照。

▲黑毛屋首家「MOOMIN姆明主題鍋物店」今開幕。（圖／乾杯集團提供）

▲可愛玩偶陪伴顧客享用火鍋。（圖／乾杯集團提供）

此外，黑毛屋也首次推出暖心的「陪伴服務」，一組姆明可愛玩偶可以陪伴顧客享用火鍋，甚至可以指定自己喜愛的角色，讓用餐的過程充滿歡樂，一個人前來用餐也不會感到孤單。如果有小朋友一同用餐，也會提供姆明著色畫紙與畫筆。

▲全台黑毛屋以380元起的親民價格推出標榜極致純淨的「PURE RARE芬蘭豬」，5/18前享免費升量。。（圖／乾杯集團提供）

▲PURE RARE芬蘭豬。（圖／乾杯集團提供）

過去乾杯集團以提供日本和牛為大宗，不過董事長平出莊司近期看好「PURE RARE芬蘭豬」，其天然的飼養方式及不施打抗生素的純淨特性，符合現代健康飲食的追求，取得台灣代理權，於全台18家黑毛屋門市供應，讓用餐選擇更加多元，5月18日前還有加量不加價活動。

▲極千葉火鍋提供上百道熟食吃到飽。（圖／千葉餐飲集團提供）

另外，千葉餐飲集團再推新品牌，位於桃園市的「極千葉」日前開幕，除了主打火鍋吃到飽外，占地超過700坪空間還有各式餐檯，現烤豬肋排、德國豬腳、宜蘭烤鴨等超過百道菜色同樣無限供應。費用799元至1599元。

▲極千葉不只提供火鍋吃到飽，自助餐檯上還有上百道料理與甜點無限供應。（圖／千葉餐飲集團提供）

極千葉共有多個套餐可選，價格依能吃到的肉類海鮮品而有所不同，共有799元、999元、1299元及1599元4種方案。慶祝開幕，4月9日至4月14日成人開鍋即享9折優惠，4月15日至4月30日成人開鍋加打卡，就送生食級干貝4顆。

關鍵字： 美食雲 乾杯集團 黑毛屋MOOMIN姆明主題鍋物店

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