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刁民酸菜魚「板橋店」籌備中　離捷運府中站僅80公尺

▲刁民酸菜魚。（圖／記者黃士原攝）

▲刁民酸菜魚「板橋店」籌備中。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

掀起台灣市場酸菜魚風潮的「刁民酸菜魚」，繼開出高雄富裕店（南部首店）後，近期再規劃進軍新北市，餐廳地點距離捷運府中站僅80公尺，以後板橋人想吃就不用跑到台北市了。

2019年在台中逢甲起家的刁民酸菜魚，其秘罈酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣，來源是酸菜、黃金泡椒與醃製白蘿蔔，之後在底層鋪上寬冬粉，並加入木耳、金針菇、豬五花、炸蒜頭等配料，最後澆上以辣椒、白芝麻、蒜末特製的熱油，爆出香氣。

▲刁民酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣。（圖／記者黃士原攝）

在台中與台北拓展6家店後，4月11日正式開幕的「高雄富裕店」是南部首店，而接下來品牌還有拓點規劃，除了進度稍微延後的桃園店（位於ATT筷食尚），業者近期規劃進軍新北市板橋區，餐廳地點距離捷運府中站僅80公尺，以後當地人想吃就不用跑到台北市了。

▲撈王登台7年後再展店！2號店插旗松江南京商圈。（圖／記者黃士原攝）

另外，2017年底登台的大陸連鎖火鍋「撈王」，經過7年後，終於開出第2家店「松江南京店」。該品牌招牌鍋底是「粵式胡椒豬肚雞煲」，選用豬肚、南風肉、金華火腿，搭配辛香海南白胡椒，經過慢火熬煮後，豬肚彈牙、雞肉軟嫩，湯頭濃郁甘醇，標準吃法是先喝湯、再放菌類，接著是加入肉品，蔬菜則是最後加入。

▲撈王招牌鍋底「粵式胡椒豬肚雞煲」。（圖／記者黃士原攝）

撈王用餐採單點制，鍋底除了粵式胡椒豬肚雞煲，還有人氣很高的川味麻辣鍋、養生菌菇鍋、番茄煨豬軟骨，中份580元，大份680元，配料包括肉類、海鮮、特色丸類、蔬菜、菌菇、內臟，以及各式滷製品，除了直接食用，還能放進火鍋加熱後再享用。

關鍵字： 美食雲 刁民酸菜魚 板橋美食

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