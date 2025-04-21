暑假第三人0元起　歌詩達莎倫娜號限定航次限時搶

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

誰說暑假出國沒有好康可以搶？只要挑對郵輪、選對航次，就能享有「第三人0元起」的早鳥優惠，與親友一起，快樂出航輕鬆玩！

▲歌詩達莎倫娜號暑假限定航次第三人0元起。

歌詩達郵輪莎倫娜號基隆啟航的暑假限定航次，包含：7/7、7/13、8/4出發的沖繩＋石垣4天，還有7/27出發的佐世堡＋鹿兒島6天，現在預約，均享有第三人0元起，想體驗日本沖繩跳島之樂、九州南北雙城一次玩的人，卡位趁現在。

▲爸媽先來搶優惠，暑假親子輕鬆玩。

自登船那一刻起，就能感受歌詩達莎倫娜號濃濃的義式風情，從大劇院、滑水道、玻璃穹頂泳池、SPA到健身房，船上娛樂設施應有盡有，室內外、動靜態活動任選參加，從白天嗨玩到夜晚，歡樂不打烊。

▲自動發熱的馬賽克躺椅、精緻手法的SPA，讓人全然放鬆。

歌詩達莎倫娜號也把大家喜歡的手工披薩、漢堡、牛排、壽司、冰淇淋全搬到海上，滿足不同旅客的口味喜好。船上多間風格餐廳中，老饕絕不能錯過Casanova，這間餐廳特別邀請星級主廚打造星級料理，從南到北的正統義式風味，享譽國際的義式飲食文化，航行期間都能細細品味。就連佛羅倫斯最知名，外焦內嫩、鮮美多汁的丁骨牛排，在船上的牛排館也吃得到。

▲海上大劇院天天呈現精彩歌舞秀。

搭郵輪還有一個優點，那就是不用天天換飯店、打包行李，玩累了，隨時都可回房休息補眠。歌詩達莎倫娜號提供多種房型，若選價格親民的內艙房，可把更多預算花在船上活動和美食；海景房擁有向外窗，窗簾拉開就能欣賞遼闊海洋；陽台艙配備專屬陽台，隨時能走出去吹風、看海景。想寵愛自己就住套房，這個房型不只有獨立的起居空間和超大陽台，更提供基隆港優先登船/離船…等等，多重專屬禮遇。

●推薦行程：

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航程

★暑假航次7/7、7/13、7/27、8/4出發限定，第三人0元起

˙沖繩4天 6/25、7/7、7/10、7/13、7/20、8/1、8/4、8/7

˙沖繩5天 6/28、7/16、7/23、8/10、8/19、8/23、8/27

˙福岡＋濟州6天 7/2

˙佐世堡＋鹿兒島6天 7/27

˙福岡＋釜山6天 8/14

詳見：

歌詩達郵輪官網https://reurl.cc/MObKAW

歌詩達郵輪台灣粉絲團 https://reurl.cc/prNWKa

歌詩達郵輪YT影片https://www.youtube.com/watch?v=GYkl_xcx650