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媽媽姓名對中「德州淑芬」任一字　肋眼牛排免費多吃4盎司

▲媽媽姓名中有符合「德、州、淑、芬」任一字，肋眼牛排免費多吃4盎司。（圖／開展餐飲集團提供）

▲媽媽姓名中有符合「德、州、淑、芬」任一字，肋眼牛排免費多吃4盎司。（圖／開展餐飲集團提供）

記者黃士原／台北報導

母親節腳步將近，開展餐飲集團攜手旗下兩大美式餐廳也推出優惠活動，即日起至5月12日到TGI FRIDAYS擁抱媽媽就送對應人數的香酥馬芝拉條，媽媽姓名有含「德州淑芬」任一字，Texas Roadhouse德州鮮切牛排點用12盎司肋眼牛排，即可免費升級為16盎司。

▲母親節活動期間至TGI FRIDAYS用餐，全家擁抱媽媽贈送對應人數香酥馬芝拉條。（圖／開展餐飲提供）

▲母親節活動期間至TGI FRIDAYS用餐，全家擁抱媽媽贈送對應人數香酥馬芝拉條。（圖／開展餐飲提供）

溫馨5月到來，TGI FRIDAYS看中現代人不輕易說愛的通病，鼓勵親子勇敢「抱一下」，5月12日前到全台TGI FRIDAYS餐廳用餐，拍下擁抱媽媽照片，並上傳個人社群平台並標籤官方帳號@TGIFRIDAYSTAIWAN，就送人氣開胃菜香酥馬芝拉條。贈送數量對應擁抱人數，包含媽媽兩人擁抱送兩條、3人送3條，以此類推。

德州鮮切牛排則是跟上菜市場名熱潮，只要媽媽姓名中有符合「德州淑芬」任一字或同音字，5月6日至5月12日到店點購12盎司肋眼牛排並出示相關證明，立即免費升級為16盎司，讓天底下的媽媽都能大口吃肉。

▲TGI FRIDAYS 2025母親節套餐上市。（圖／開展餐飲提供）

▲TGI FRIDAYS母親節套餐上市。（圖／開展餐飲提供）

除了優惠，2家餐廳也推出節日套餐，TGI FRIDAYS媽咪雙人餐（售價2199元），以及犒賞媽咪4人餐（售價4099元），把廣受好評的墨西哥風味新菜「AMIGO來一盤」加入套餐內容，搭配南洋鮮蝦義大利麵、加勒比海海鮮飯等豐富的主餐選項，還包含沙拉、開胃菜、主廚精選火烤類主食、甜點及特調飲品。

▲德州鮮切牛排推出母親節專屬雙人分享餐與4人歡聚餐。（圖／開展餐飲提供）

▲德州鮮切牛排推出母親節專屬雙人分享餐與4人歡聚餐。（圖／開展餐飲提供）

德州鮮切牛排的母親節專屬雙人分享餐（2400元）與4人歡聚餐（4480元），則是一次擁有手工鮮切牛排、火烤冠軍豬肋排及道地瑪格麗特調酒，加價180元可把凱薩沙拉升級為雞肉凱薩沙拉，加價199元就能把火烤德州牛排8盎司搭配碳烤豬肋排（4骨），升級為火烤德州牛排11盎司搭配冠軍豬肋排（4骨）；加價299元，可享肋眼牛排12盎司升級為肋眼牛排16盎司。

▲王品牛排「法式焗龍蝦」 。（圖／王品提供）

另外，往年迎接母親節，王品牛排都會展開尋人活動，只要姓名對中1字就招待龍蝦或帝王蟹，今年則改成出示和媽媽的合照，或是LINE家庭群組畫面，消費兩客套餐，就送「法式焗龍蝦」1隻（價值1320元），時間為4月14日至5月29日平日時段。

▲王品牛排「帶骨酥烤牛小排」。（圖／記者黃士原攝）

王品牛排招牌經典菜就屬「王品牛小排」，選用一頭牛的第6至第8對肋骨，以20多種蔬菜及香料製成的醬汁，歷經2天2夜醃浸，再以250度C高溫烘烤，鎖住飽滿肉汁。今年則新推出「帶骨酥烤牛小排」，先以直火將牛小排烤至5分熟，後盛裝於熱燙的白瓷盤上，接著由服務生在桌邊淋上現煮香料熱油、現刨新鮮檸檬皮的果香。

關鍵字： 美食雲 母親節優惠 TGI FRIDAYS Texas Roadhouse德州鮮切牛排

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