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寵媽媽「全包式度假」專案！住房贈SPA、蛋糕　晚餐升級龍蝦

▲台北國泰萬怡酒店推出「逸趣之旅」住房專案，即日起至6月10日入住雅緻客房、豪華客房等指定房型，每房贈台灣造型鳳梨酥兩個，以及萬怡品牌擲筊組乙份。（圖／業者提供）

▲台北國泰萬怡酒店推出「逸趣之旅」住房專案，每房每晚最低6,100元起。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

下個月就是母親節，國內飯店除了推出餐飲優惠也有住房專案，包含住飯店贈送SPA療程、4吋蛋糕，甚至晚餐加碼軟殼龍蝦等，全包式行程給讀者作為慰勞媽媽的參考。

▲台北國泰萬怡酒店推出「逸趣之旅」住房專案，即日起至6月10日入住雅緻客房、豪華客房等指定房型，每房贈台灣造型鳳梨酥兩個，以及萬怡品牌擲筊組乙份。（圖／業者提供）

▲萬怡品牌擲筊組乙份。（圖／業者提供）

台北國泰萬怡酒店
台北國泰萬怡酒店推出「逸趣之旅」住房專案，即日起至6月10日入住雅緻客房、豪華客房等指定房型，每房即贈台灣造型鳳梨酥兩個，以及萬怡品牌擲筊組乙份，並提供散步地圖及掃碼導覽，依人數再贈自助早餐，每房每晚最低6,100元起＋15.5%；萬豪旅享家會員於4月28日前入住，額外再尊享雙倍房晚及1,000點獎勵積分。

▲北投大地酒店即日起推出母親節「幸福微笑」住房專案，5月1日至5月31日期間入住，可享價值2,080元的母親節雙人套餐，並加贈單人60分鐘SPA療程、「芋泥伯爵」4吋母親節蛋糕。（圖／業者提供）

▲▼北投大地酒店推出母親節住房專案，入住可享價值2,080元的雙人套餐，並加贈單人60分鐘SPA療程、芋泥伯爵4吋蛋糕。（圖／業者提供）

▲北投大地酒店即日起推出母親節「幸福微笑」住房專案，5月1日至5月31日期間入住，可享價值2,080元的母親節雙人套餐，並加贈單人60分鐘SPA療程、「芋泥伯爵」4吋母親節蛋糕。（圖／業者提供）

北投大地酒店
北投大地酒店即日起推出母親節「幸福微笑」住房專案，5月1日至5月31日期間入住，可享價值2,080元的母親節雙人套餐，平日還能升等房型，並加贈單人60分鐘的深層SPA療程、「芋泥伯爵」4吋蛋糕，有吃有住又有拿，專案售價13,900元。

▲日勝生加賀屋推出「凍齡美顏・寵愛女王一泊二食專案」贈POLA面膜,園景和式雅緻套房,日式花藝課程。（圖／業者提供）

▲日勝生加賀屋推出「凍齡美顏・寵愛女王一泊二食專案」。圖為園景和式雅緻套房。（圖／業者提供）

日勝生加賀屋
同樣位在北投的日勝生加賀屋，推出「凍齡美顏・寵愛女王一泊二食專案」，包括贈頂級北投石檜木雙人岩盤浴或花浴衣體驗、日本品牌POLA洋甘菊面膜4片，再額外贈送天翔廳料理長推薦的酥炸軟殼龍蝦晚餐、翌日兩客早餐，平日入住可享提早兩小時進房禮遇，還能提前預約頌缽音療、日式花藝體驗等。平日入住園景雅緻套房19,500元+10%起。

▲日勝生加賀屋推出「凍齡美顏・寵愛女王一泊二食專案」贈POLA面膜,園景和式雅緻套房,日式花藝課程。（圖／業者提供）

▲▼贈POLA面膜4片；日式花藝課程。（圖／業者提供）

▲日勝生加賀屋推出「凍齡美顏・寵愛女王一泊二食專案」贈POLA面膜,園景和式雅緻套房,日式花藝課程。（圖／業者提供）

關鍵字： 母親節專案 飯店旅宿 母親節住房優惠 飯店優惠 星級飯店

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