彰化花壇最美金針花！看30萬朵金色花毯　順遊水管屋咖啡、磚窯場

▲彰化花壇今年可以欣賞到超過30萬株金針花海。圖為過去盛開景象。（圖／參山國家風景區管理處提供）

記者蔡玟君／綜合報導

免等到暑假，在彰化就可以欣賞數十萬朵金針花海！參山國家風景區管理處表示，彰化花壇虎山巖金針花是在地最代表賞花景點，預計母親節進入最美賞花期，賞花時間長達2個月，旅客不妨安排一趟賞金色花毯之旅。

▲▼ 虎山巖金針花約在母親節會是最美賞花期。圖為過去花況。（圖／參山國家風景區管理處提供）

彰化花壇虎山巖的金針花品種屬於「台東7號」，每年4月到6月期間就是最佳賞花期。參山國家風管處表示，今年花季時間較晚，但花苞多，預計將有超過30萬株金針花，且賞花時間可到6月。

▲旅客還可以順遊茉莉花壇夢想館等景點。（圖／IG@lonely_5520提供）

▲別有洞天咖啡館。（圖／holes_cafe提供，請勿任意翻攝以免侵權）

參山風管處今年也舉辦「猜猜何時會開第一朵花」活動，並送限量紀念禮物。除了可以賞金針花，花壇也是一座茉莉花小鎮，旅客可以順遊茉莉花壇夢想館，了解茉莉花培育過程，以及透過DIY認識茉莉花的魅力，還有以水管屋為特色的「別有洞天咖啡館」、順達磚窯場都是花壇推薦一日遊景點。