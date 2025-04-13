住1晚2699起！老爺贈「限定2漢堡套餐」　凱撒送近5千元瑜伽服

▲老爺會館看準台灣人對獨家限定美食的熱愛，攜手「Butcher jr. by Lanpengyou」合作「美式食刻」住房專案。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

老爺酒店集團驚喜推出住房送限定口味漢堡活動！旗下老爺會館攜手人氣漢堡品牌「Butcher jr. by Lanpengyou」，即日起至5月31日，雙人入住含早餐每晚2,699元起，該專案贈雙人漢堡套餐，品嚐店內吃不到的「經典起司牛肉堡」、「貓王漢堡」。

▲選擇「美式食刻」住房專案，就能品嚐「貓王漢堡」、「經典起司牛肉堡」兩款限定口味漢堡。（圖／業者提供）



老爺會館看準台灣人對獨家限定美食的熱愛，攜手「Butcher jr. by Lanpengyou」合作「美式食刻」住房專案，入住就能品嚐「貓王漢堡」、「經典起司牛肉堡」限定口味，兩款漢堡均選用3oz熟成牛肉漢堡排，搭配不同配料呈現牛肉的鮮甜，並贈送兩杯軟性飲品。

選擇入住林森館可再搭配老爺酒店集團「爺式春遊」限時優惠，4月30日前官網訂房輸入折扣碼「20251sp」即可現折300元，折後林森館雙人入住溫馨客房含早餐每晚2,699元起、南西館雙人入住標準客房含早餐則為2,899元，加購高鐵最低可享7.8折票價優惠。

▲▼住板橋凱撒大飯店豪華客房4,199元起，贈送價值4,760元的easyoga品牌專業款瑜伽服飾乙套。（圖／業者提供）



另外，瞄準現代人越漸重視身心靈平衡，板橋凱撒大飯店聯手媲美瑜伽界的LV精品運動品牌easyoga，即日起至6月30日推出「獨享瑜悅時光」住房專案，入住豪華客房每晚4,199元起，還能將價值4,760元的easyoga品牌專業款瑜伽服飾乙套（美背背心及緊身長褲）帶回家。

隔日可愜意享用雙人早午餐，房客還能參加每月舉辦兩次的薰香瑜伽或微醺瑜伽課程，感受滿滿儀式感和沈浸式體驗。

▲板橋凱撒飯店早午餐。（圖／業者提供）