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福隆25間全新親子主題房！連恐龍叢林風都有　加贈炸雞桶、平衡木

▲福容大飯店福隆推出全新的親子主題樓層「奇幻冒險島親子主題房」。（圖／業者提供）

▲福容大飯店福隆4月推出全新的親子主題樓層。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

家長注意，又有全新親子主題房見客！繼春節期間推出深海探險主題房後，福隆福容大飯店再設計25間沉浸式親子主題客房，即日起至6月30日前，不分平假日均為7999元，加碼贈消夜炸雞桶、一站式旅遊體驗等。

▲福容大飯店福隆推出全新的親子主題樓層「奇幻冒險島親子主題房」。（圖／業者提供）

▲▼「海洋探險主題房」採柔和的藍色燈光與夢幻星空投影，營造出寧靜又童趣的海洋氛圍。（圖／業者提供）

▲福容大飯店福隆推出全新的親子主題樓層「奇幻冒險島親子主題房」。（圖／業者提供）

福容大飯店福隆自4月起，推出全新的親子主題樓層「奇幻冒險島親子主題房」，將25間客房改造為沉浸式親子主題房。以海為題的「海洋探險主題房」採柔和的藍色燈光與夢幻星空投影，營造出寧靜又童趣的海洋氛圍。房內擺滿海豚、鯨魚、小丑魚等大小玩偶，讓孩子們與各式海洋生物一同玩耍；夜晚還有星空投影伴孩子入睡。

▲福容大飯店福隆推出全新的親子主題樓層「奇幻冒險島親子主題房」。（圖／業者提供）

▲▼「森林探險主題房」擺上獅子、大象、猴子、紅鶴、恐龍等動物玩偶，營造遠古草原交織的場景。（圖／業者提供）

▲福容大飯店福隆推出全新的親子主題樓層「奇幻冒險島親子主題房」。（圖／業者提供）

以山為概念的「森林探險主題房」擺上獅子、大象、猴子、紅鶴等動物玩偶，甚至有恐龍，如穿越森林與遠古草原交織的奇幻場景，感受叢林的生機。即日起至6月30日止，「奇幻冒險島親子主題房」推出限時優惠，兩大一小入住只要7,999元，不僅含消夜炸雞桶、翌日豐盛早餐，再加贈動物造型益智平衡木組合，且有活動體驗券，可在飯店內享受專屬活動。

▲活動期間內註冊Reelax會員，完成訂房並入住，就有機會免費被招待「雀客藏居台北陽明山雙泉貴賓券」，還有機會獲得「日本大阪免費住宿」升級禮。（圖／雀客國際提供）

▲▼註冊Reelax會員，並完成訂房、入住，就有機會被招待「雀客藏居台北陽明山雙泉貴賓券」，還有機會獲得「日本大阪免費住宿」升級禮。（圖／雀客國際提供）

▲活動期間內註冊Reelax會員，完成訂房並入住，就有機會免費被招待「雀客藏居台北陽明山雙泉貴賓券」，還有機會獲得「日本大阪免費住宿」升級禮。（圖／雀客國際提供）

另外，面對全球關稅戰引發的停滯性通膨挑戰，雀客國際旗下會員平台「Reelax」推出「初夏狂歡Reelax會員豪華禮遇」活動，從4月15日起至6月30日止，只要註冊、入住、邀請好友，就可獲得200元現金折抵點數，入住再享「延遲退房1小時」。

業者指出，凡於活動期間完成訂房入住，即可參加抽獎，獎項包含雀客藏居台北陽明山雙泉貴賓券、礁溪麒麟酒店SPA券、永豐棧酒店總統套房、童媽吉樂園親子年票等，還有機會抽中總統套房免費入住、日本大阪免費住宿等。

關鍵字： 新北市旅遊 福隆旅遊 福隆福容大飯店 親子主題房 雀客國際

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