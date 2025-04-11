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Lady M首度快閃南台灣！獨賣草莓抹茶千層蛋糕　開幕優惠一次看

▲▼Lady M首次快閃南台灣，高雄義享時尚廣場4月17日正式開幕。（圖／Lady M提供）

▲Lady M首次快閃南台灣，高雄義享時尚廣場4月17日正式開幕。（圖／Lady M提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

紐約甜點品牌「Lady M」首次快閃南台灣，插旗高雄義享時尚廣場，並推出全新獨家限定口味「草莓抹茶千層蛋糕」，還有2款新亮相的周邊組合，4月17日限時2個月開跑；開幕當天消費滿額加碼送品牌午餐袋，前4日還可享原味千層蛋糕免費吃優惠。

▲▼Lady M首次快閃南台灣，高雄義享時尚廣場4月17日正式開幕。（圖／Lady M提供）

▲「草莓抹茶千層蛋糕」為高雄義享快閃店限定口味。

Lady M宣布4月17日起限時2個月快閃「高雄義享時尚廣場」，並推出全新獨家限定口味「草莓抹茶千層蛋糕」，選用粉嫩的草莓餅皮層層堆疊，內餡鮮奶油則結合醇厚抹茶及酸甜草莓，頂層再以乾燥草莓碎點綴，單片售價280元，9吋售價2800元。

▲▼Lady M首次快閃南台灣，高雄義享時尚廣場4月17日正式開幕。（圖／Lady M提供）

▲同步開賣全新2款周邊組合。

同步開賣2款首次亮相的快閃店限定周邊組合，包括「保冷加持・甜點隨時享」優惠， 任選4片蛋糕搭配品牌保冷袋，優惠價1499元；5月17日起則推「盤點幸福・蛋糕隨心選」活動，任選4片蛋糕搭配品牌蛋糕盤，優惠價1299元，數量有限、售完為止。

為歡慶高雄義享快閃店開幕，4月17日至4月20日，連續4天前30名單筆消費滿999元的消費者，可獲得原味千層蛋糕1片；開幕首日則加碼贈送品牌午餐袋1個，限量30名，送完即止，贈品不可累贈，每組消費限領1個。

Lady M高雄義享快閃店
地點：高雄市鼓山區大順一路115號 (義享時尚廣場1F）
快閃時間：4月17日至6月15日期間11:30-22:00

▲▼辻利茶舗聯名壽司郎推出2款全新抹茶甜點。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利茶舗再度找來壽司郎推出2款全新抹茶聯名甜點。（圖／辻利茶舗提供）

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」今天春季則再度攜手「壽司郎」推出2款全新抹茶聯名甜點，有新組合「辻利抹茶芒果聖代」，底層鋪上滑順抹茶奶酪，再層層堆疊綿密抹茶蛋糕、芒果雪酪及濃郁抹茶冰淇淋，最後放了芒果丁、草莓丁增添酸甜口感，售價120元。

「辻利抹茶可麗餅」則選用抹茶可麗餅皮包裹著香甜紅豆、抹茶冰淇淋及壽司郎人氣甜點「卡達拉娜」，每一口都能吃到柔滑奶香結合微苦抹茶，售價130元。此次聯名甜點將於4月16日起在壽司郎全門市開賣，僅限內用，數量有限、售完為止。

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