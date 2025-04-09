寒舍艾美親子住房送課程券　國泰萬怡憑藝文票根抵餐飲1990元

▲台北寒舍艾美酒店豪華客房。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

飯店業者搶攻四月兒童月、演唱會商機。台北寒舍艾美酒店針對親子族設計「逸趣之旅」住房專案，含豐盛自助早餐與氣泡酒；房客於四月指定日期與房型入住，加碼贈史萊姆課程券。台北國泰萬怡酒店整個4月推出「戀曲1990」住房專案，持演唱會等藝文活動票根，入住可享全館餐飲折抵，最高可折1,990元。

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即日起至6月10日，台北寒舍艾美酒店推出「逸趣之旅」住房專案，兩位成人入住豪華客房，每房每晚8,620元+15.5%起，再招待一位12歲以下孩童，含翌日早餐，更貼心為父母準備精選氣泡酒。

▲台北寒舍艾美酒店TIPSY Sparrow午間套餐。（圖／業者提供）

凡於四月限定的周六、周日或連續假期，預訂該專案主管套房以上房型，每房額外贈送史萊姆怪獸星球平日免費課程券一張，每房限贈一張，數量有限。憑房卡還能免費參觀台北當代藝術館，放鬆身心的同時，沉浸於藝術氛圍的薰陶。

▲台北國泰萬怡酒店即日起至4月30日推出「戀曲1990」住房專案。（圖／業者提供）

另外，隨著大、小巨蛋等展演中心陸續舉辦大型演唱會，台北國泰萬怡酒店即日起至4月30日趁勢推出「戀曲1990」住房專案，入住指定房型加價199元，並於櫃台出示今年2至4月演唱會等藝文活動實體或電子票根，入住期間即可享全館餐飲折抵，最高可折1,990元，每房每晚最低6,800元起+15.5%。萬豪旅享家會員於4月28日前入住，額外再享「雙倍房晚」累計獎勵及1,000 點獎勵積分。

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