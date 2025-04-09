綠島之美登國際！《最喜歡的綠島風景》勇奪繆思創意雙料金獎

▲▼影片透過當地人的視角，串聯低碳旅遊、文化、味道與迎黑潮四大主題。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處打造「綠島‧天堂島嶼」品牌宣傳影片《最喜歡的綠島風景》（Favorite Scenery of Green Island）」，勇奪2025年第一季美國繆思創意獎（Muse Creative Awards）「影片-文化類」及「影片-旅行類」雙料金獎，讓綠島之美再度躍上國際舞台。

《最喜歡的綠島風景》透過當地人的視角，細膩刻畫這座海島的自然人文與島嶼文化，串聯低碳旅遊、文化、味道與迎黑潮四大主題。騎乘電動輔助自行車，悠遊於寧靜的山海之間，感受自然與百年文化交織出的美好。沿途傾聽島嶼的脈動、深入大湖聚落體驗永續旅遊、親手製作綠島經典喜糖─花生糖，並探索圓仔與包仔在祭祀文化的深厚意涵。最後，隨著黑潮流動潛入湛藍海洋，見證漁人世代與自然共生的智慧。

影片運用細膩的影像敘事與在地人物訪談，呈現綠島的日常美學與歷史記憶，讓文化與風景在光影流轉間生動重現。

美國繆思創意獎（Muse Creative Awards）由國際獎項協會（International Awards Associate, IAA）主辦，是全球指標性的跨域創意設計競賽之一，每年吸引各領域專業人士參賽；「綠島‧天堂島嶼」品牌宣傳影片「最喜歡的綠島風景（Favorite Scenery of Green Island）」，從全球眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲雙料金獎，為綠島的國際觀光推廣帶來卓越的成效。

東管處表示，綠島位於黑潮流經之處，擁有清澈海水，環狀珊瑚礁、朝日海底溫泉及獨特的海島文化，是一座珍貴的自然瑰寶。未來將延續永續旅遊的核心，結合綠島特色推動低碳觀光，守護這座美麗島嶼。此次獲獎是對「綠島‧天堂島嶼」品牌形象推廣的一大肯定，未來將持續透過影像、數位行銷與國際合作，深化品牌價值，吸引更多國際旅客，親身踏上這座閃耀於太平洋上的綠寶石，感受綠島的獨特魅力。

得獎影片請上東管處 YOUTUBE: https://reurl.cc/RY0M36



