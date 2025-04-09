▲藏壽司首度攜手《間諜家家酒》，12款聯名扭蛋4/18登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

安妮亞粉絲看過來！藏壽司首度聯名人氣動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》，12款聯名扭蛋4月18日登場，而4月28日起則是推出滿額贈，4款「SPY×FAMILY原創資料夾」免費送。

不斷新推聯名扭蛋的藏壽司，這次首度與人氣動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》合作，4月18日至5月2日人氣角色全員化身為精美扭蛋，包含SPY×FAMILY原創裝飾吊飾與SPY×FAMILY間諜家家酒橡皮擦各6款。

▲藏壽司滿額贈是4款精緻的「SPY×FAMILY原創資料夾」。（圖／藏壽司提供）

4月28日登場的滿額贈是4款精緻的「SPY×FAMILY原創資料夾」，收錄《SPY×FAMILY間諜家家酒》動畫中的經典瞬間，折扣後單筆消費滿800元以上，至櫃台出示發票，就能把聯名資料夾免費帶回家，限量1萬2000個，隨機贈送，送完為止。

▲迎接初夏，藏壽司推出3款開胃新品及2款全新比利時甜點。（圖／藏壽司提供）

迎接初夏，藏壽司推出3款開胃新品及2款全新比利時甜點。4月15日上市的「軟殼蟹天婦羅醬拌烏龍麵（冷）」，特製天婦羅醬淋在Q彈滑順的烏龍冷麵上，搭配炸至金黃酥脆的軟殼蟹，再點綴半熟溫泉蛋與柴魚片；「青森扇貝佐明太子」嚴選來自青森的新鮮扇貝，搭配紫蘇葉的清新香氣，再佐上濃郁鹹香的明太子；「麻辣豬五花」將特調麻辣醬與豬五花相互交融，是夏日開胃的不二之選。

▲MAGiC TOUCH與「10秒鐘教室」合推聯名餐點。（圖／爭鮮提供）

另外，爭鮮集團旗下 MAGiC TOUCH日前與去年文博會話題爆紅的「10秒鐘教室」聯名合作，推出全新系列菜色「壽司圖鑑」，包括蒜蓉鮑魚茶碗蒸、爆汁櫛瓜拿破崙、嘎嘣脆辣肉球、鮮彩干貝壽司、鮭魚塔酪梨、芥末胡麻海鮮卷，帶給消費者「不像壽司的壽司料理」體驗。

▲5款聯名玩偶吊飾。（圖／爭鮮提供）

此次聯名也將餐點製作成經典玩偶吊飾，包括鮭魚塔酪梨、蒜蓉鮑魚茶碗蒸、軟殼蟹天婦羅壽司、翹翹板玉子燒壽司、鮭魚壽司等5款，5月12日前限量販售，每款399元，售完為止。