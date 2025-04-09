ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

藏壽司首度攜手《間諜家家酒》　12款聯名扭蛋4／18登場

▲▼藏壽司首度攜手《間諜家家酒》　12款聯名扭蛋4/18登場。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司首度攜手《間諜家家酒》，12款聯名扭蛋4/18登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

安妮亞粉絲看過來！藏壽司首度聯名人氣動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》，12款聯名扭蛋4月18日登場，而4月28日起則是推出滿額贈，4款「SPY×FAMILY原創資料夾」免費送。

不斷新推聯名扭蛋的藏壽司，這次首度與人氣動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》合作，4月18日至5月2日人氣角色全員化身為精美扭蛋，包含SPY×FAMILY原創裝飾吊飾與SPY×FAMILY間諜家家酒橡皮擦各6款。

▲▼藏壽司首度攜手《間諜家家酒》　12款聯名扭蛋4/18登場。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司滿額贈是4款精緻的「SPY×FAMILY原創資料夾」。（圖／藏壽司提供）

4月28日登場的滿額贈是4款精緻的「SPY×FAMILY原創資料夾」，收錄《SPY×FAMILY間諜家家酒》動畫中的經典瞬間，折扣後單筆消費滿800元以上，至櫃台出示發票，就能把聯名資料夾免費帶回家，限量1萬2000個，隨機贈送，送完為止。

▲▼藏壽司首度攜手《間諜家家酒》　12款聯名扭蛋4/18登場。（圖／藏壽司提供）

▲迎接初夏，藏壽司推出3款開胃新品及2款全新比利時甜點。（圖／藏壽司提供）

迎接初夏，藏壽司推出3款開胃新品及2款全新比利時甜點。4月15日上市的「軟殼蟹天婦羅醬拌烏龍麵（冷）」，特製天婦羅醬淋在Q彈滑順的烏龍冷麵上，搭配炸至金黃酥脆的軟殼蟹，再點綴半熟溫泉蛋與柴魚片；「青森扇貝佐明太子」嚴選來自青森的新鮮扇貝，搭配紫蘇葉的清新香氣，再佐上濃郁鹹香的明太子；「麻辣豬五花」將特調麻辣醬與豬五花相互交融，是夏日開胃的不二之選。

▲MAGiC TOUCH與「10秒鐘教室」合推聯名餐點。（圖／爭鮮提供）

另外，爭鮮集團旗下 MAGiC TOUCH日前與去年文博會話題爆紅的「10秒鐘教室」聯名合作，推出全新系列菜色「壽司圖鑑」，包括蒜蓉鮑魚茶碗蒸、爆汁櫛瓜拿破崙、嘎嘣脆辣肉球、鮮彩干貝壽司、鮭魚塔酪梨、芥末胡麻海鮮卷，帶給消費者「不像壽司的壽司料理」體驗。

▲5款聯名玩偶吊飾。（圖／爭鮮提供）

此次聯名也將餐點製作成經典玩偶吊飾，包括鮭魚塔酪梨、蒜蓉鮑魚茶碗蒸、軟殼蟹天婦羅壽司、翹翹板玉子燒壽司、鮭魚壽司等5款，5月12日前限量販售，每款399元，售完為止。

關鍵字： 美食雲 藏壽司 間諜家家酒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【耍帥翻車？】騎士催油門衝過頭...自摔跌坐在地

推薦閱讀

COLD STONE提拉米蘇冰淇淋新上市

COLD STONE提拉米蘇冰淇淋新上市

國際旅客赴亞洲旅遊意願「台灣排倒數」　交長：行銷方式再檢討

國際旅客赴亞洲旅遊意願「台灣排倒數」　交長：行銷方式再檢討

7-11推「HUNTER X 三麗鷗」聯名

7-11推「HUNTER X 三麗鷗」聯名

綠島之美登國際　宣傳影片獲國際雙料金獎

綠島之美登國際　宣傳影片獲國際雙料金獎

紫色花廊+1！新北2處「苦楝花爆滿」

紫色花廊+1！新北2處「苦楝花爆滿」

日月潭隱藏的懷舊茶餐廳！採全預約制

日月潭隱藏的懷舊茶餐廳！採全預約制

饗賓新品牌「貓將壽司」4/19開幕

饗賓新品牌「貓將壽司」4/19開幕

藏壽司首度攜手《間諜家家酒》

藏壽司首度攜手《間諜家家酒》

住溪頭露營區免費賞滿山螢火蟲

住溪頭露營區免費賞滿山螢火蟲

5家手搖飲最新優惠一次看

5家手搖飲最新優惠一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

UG台中首店開幕連3天純茶買1送1

人氣壽司美登利台中店轉型吃到飽

嘉義6間鴨肉羹！西區在地人最推這間

連日降雨致土石崩落！滿月圓即起休園

5家手搖飲最新優惠一次看

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

饗賓新品牌「貓將壽司」4/19開幕

台南「跳舞炒鱔魚」老字號屹立50年！

CoCo現打蔬果汁限區搶先賣

2025十得盃廚藝賽　傳承台菜精髓

熱門行程

最新新聞更多

COLD STONE提拉米蘇冰淇淋新上市

國際旅客赴亞洲旅遊意願「台灣排倒數」　交長：行銷方式再檢討

7-11推「HUNTER X 三麗鷗」聯名

綠島之美登國際　宣傳影片獲國際雙料金獎

紫色花廊+1！新北2處「苦楝花爆滿」

日月潭隱藏的懷舊茶餐廳！採全預約制

饗賓新品牌「貓將壽司」4/19開幕

藏壽司首度攜手《間諜家家酒》

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366