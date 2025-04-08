ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

刁民酸菜魚高雄富裕店4／10試賣　限量100組用餐「再享5折優惠」

▲刁民酸菜魚高雄富裕店。（圖／刁民酸菜魚提供）

▲刁民酸菜魚高雄富裕店4/10試營運，4/11開幕。（圖／刁民酸菜魚提供）

記者黃士原／台北報導

掀起台灣市場酸菜魚風潮的「刁民酸菜魚」，去年初曾透露要將版圖拓展到高雄，經過1年多的規劃，高雄富裕店4月10日試營運，當日僅提供100組客人內用消費，同時還享整桌半價5折優惠，4月11日正式開幕。

▲刁民酸菜魚「秘罈酸菜魚」。（圖／記者黃士原攝）

2019年在台中逢甲起家的刁民酸菜魚，其秘罈酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣，來源是酸菜、黃金泡椒與醃製白蘿蔔，之後在底層鋪上寬冬粉，並加入木耳、金針菇、豬五花、炸蒜頭等配料，最後澆上以辣椒、白芝麻、蒜末特製的熱油，爆出香氣。

在台中與台北展店共6店鋪後，4月11日正式開幕的「高雄富裕店」是南部首店，座落於高雄巨蛋商圈的裕誠路與富民路口，單一樓層的坪數約112坪，空間挑高5米，總座位數122席，備有兩間6人包廂。

▲刁民酸菜魚高雄富裕店。（圖／刁民酸菜魚提供）

▲刁民酸菜魚高雄富裕店總座位數122席。（圖／刁民酸菜魚提供）

刁民酸菜魚高雄富裕店4月10日下午搶先展開試營運，當日僅提供100組客人（每組上限為6人）內用消費，16:00起開始發放號碼牌，搶到100組名額進場的消費者，還享有全桌5折優惠。試營運於17:00後依序進場用餐，當日營業至100組消費者用餐完畢。

▲南台灣首家麵屋一燈在高雄夢時代。（圖／麵屋一燈提供）

另外，有東京拉麵之王稱號的「麵屋一燈」南部首店在清明連假開幕，地點就在高雄夢時代，除了推出限定口味「濃厚海老沾麵」，還祭出消費滿額抽獎，有機會得到台北東京雙人機票。

▲麵屋一燈高雄店推出口味「濃厚海老沾麵」。（圖／麵屋一燈提供）

除了招牌濃厚魚介冠軍沾麵、芳醇干貝雞湯拉麵，日本麵屋一燈社長坂本幸彥，特別為高雄夢時代店打造「濃厚海老沾麵」（定價328元），在經典沾麵基底上細緻調和，以清爽而濃厚的湯底平衡風味，並融入在地食材「櫻花蝦」，層層堆疊出鮮美濃厚的口感。

關鍵字： 美食雲 刁民酸菜魚

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

推薦閱讀

連日降雨致土石崩落！滿月圓即起休園

連日降雨致土石崩落！滿月圓即起休園

刁民酸菜魚高雄富裕店4/10試營業

刁民酸菜魚高雄富裕店4/10試營業

UG台中首店開幕連3天純茶買1送1

UG台中首店開幕連3天純茶買1送1

住北投晶泉贈千元茶組、美福送抵用券

住北投晶泉贈千元茶組、美福送抵用券

台南計時圖書館「Room A」暫停營業

台南計時圖書館「Room A」暫停營業

合歡山高山杜鵑花季來了　4／12起假日高乘載管制

合歡山高山杜鵑花季來了　4／12起假日高乘載管制

2025十得盃廚藝賽　傳承台菜精髓

2025十得盃廚藝賽　傳承台菜精髓

台南「跳舞炒鱔魚」老字號屹立50年！

台南「跳舞炒鱔魚」老字號屹立50年！

綠色岐蹟來了！金門青岐港綠石槽成打卡熱點

綠色岐蹟來了！金門青岐港綠石槽成打卡熱點

「小紫禁城」順化皇城揭秘！

「小紫禁城」順化皇城揭秘！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

免費看！新北市美術館4/8起試營運

台北百年老宅餐廳再增一家

台中34年老店「李記蒸餃世家」熄燈

丸亀製麵隱藏美食！現點現做40元有找

嘉義6間鴨肉羹！西區在地人最推這間

開箱墾丁最新度假飯店

北投大排長龍8元水煎包汁多鮮甜！

逾15萬坪「八里柚花秘境」兼賞港灣景

可不可推最新無咖啡因「穀奈系列」

瑞芳登步道賞山海景！喝咖啡超療癒

熱門行程

最新新聞更多

連日降雨致土石崩落！滿月圓即起休園

刁民酸菜魚高雄富裕店4/10試營業

UG台中首店開幕連3天純茶買1送1

住北投晶泉贈千元茶組、美福送抵用券

台南計時圖書館「Room A」暫停營業

合歡山高山杜鵑花季來了　4／12起假日高乘載管制

2025十得盃廚藝賽　傳承台菜精髓

台南「跳舞炒鱔魚」老字號屹立50年！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366