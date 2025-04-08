刁民酸菜魚高雄富裕店4／10試賣　限量100組用餐「再享5折優惠」

▲刁民酸菜魚高雄富裕店4/10試營運，4/11開幕。（圖／刁民酸菜魚提供）

記者黃士原／台北報導

掀起台灣市場酸菜魚風潮的「刁民酸菜魚」，去年初曾透露要將版圖拓展到高雄，經過1年多的規劃，高雄富裕店4月10日試營運，當日僅提供100組客人內用消費，同時還享整桌半價5折優惠，4月11日正式開幕。

▲刁民酸菜魚「秘罈酸菜魚」。（圖／記者黃士原攝）

2019年在台中逢甲起家的刁民酸菜魚，其秘罈酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣，來源是酸菜、黃金泡椒與醃製白蘿蔔，之後在底層鋪上寬冬粉，並加入木耳、金針菇、豬五花、炸蒜頭等配料，最後澆上以辣椒、白芝麻、蒜末特製的熱油，爆出香氣。

在台中與台北展店共6店鋪後，4月11日正式開幕的「高雄富裕店」是南部首店，座落於高雄巨蛋商圈的裕誠路與富民路口，單一樓層的坪數約112坪，空間挑高5米，總座位數122席，備有兩間6人包廂。

▲刁民酸菜魚高雄富裕店總座位數122席。（圖／刁民酸菜魚提供）

刁民酸菜魚高雄富裕店4月10日下午搶先展開試營運，當日僅提供100組客人（每組上限為6人）內用消費，16:00起開始發放號碼牌，搶到100組名額進場的消費者，還享有全桌5折優惠。試營運於17:00後依序進場用餐，當日營業至100組消費者用餐完畢。

▲南台灣首家麵屋一燈在高雄夢時代。（圖／麵屋一燈提供）

另外，有東京拉麵之王稱號的「麵屋一燈」南部首店在清明連假開幕，地點就在高雄夢時代，除了推出限定口味「濃厚海老沾麵」，還祭出消費滿額抽獎，有機會得到台北東京雙人機票。

▲麵屋一燈高雄店推出口味「濃厚海老沾麵」。（圖／麵屋一燈提供）

除了招牌濃厚魚介冠軍沾麵、芳醇干貝雞湯拉麵，日本麵屋一燈社長坂本幸彥，特別為高雄夢時代店打造「濃厚海老沾麵」（定價328元），在經典沾麵基底上細緻調和，以清爽而濃厚的湯底平衡風味，並融入在地食材「櫻花蝦」，層層堆疊出鮮美濃厚的口感。