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「小紫禁城」順化皇城揭秘！穿古裝上奏超趣味　還有百年前朝拜照

▲中越順化皇城,越南旅遊,小紫禁城,順化古城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲順化皇城佔地520公頃，建議預留3小時遊逛。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／越南報導

有「小紫禁城」之稱的順化皇城，1993年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產，到此遊覽可以換上阮朝古裝，依據正一品至從九品位階，排排站立在太和殿前的兩行石標旁，準備上奏折給皇帝，頗有穿梭古今的趣味。

▲中越順化皇城,越南旅遊,小紫禁城,順化古城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼穿過城門進入順化皇城；在石牆上可看到越南戰爭所遺留下來的許多彈孔。（圖／記者彭懷玉攝）

▲中越順化皇城,越南旅遊,小紫禁城,順化古城。（圖／記者彭懷玉攝）

順化做為越南阮朝的首都共140年，步調緩慢、氛圍寧靜，為越南政治、文化和宗教中心，尤以1802年至1945年為阮朝之皇都的順化皇城，是歷代九組、十三位皇帝的居所，建築樣式基本仿照北京紫禁城，尤以屋頂、屋簷裝飾華麗，費時30年完工，來到順化玩切勿錯過。

▲中越順化皇城,越南旅遊,小紫禁城,順化古城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲午門是南側正門。（圖／記者彭懷玉攝）

從護城河穿越到午門，再沿途探秘大旗台、太和殿等，若時間許可，還能尋訪勤政殿、養心院、六院（後宮），至少需要2-3小時，才能完整領略佔地520公頃（約157萬3000坪）的順化皇城。

▲中越順化皇城,越南旅遊,小紫禁城,順化古城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲午門做為皇權的代表，皇帝在上層「五鳳樓」主持典禮或觀禮。（圖／記者彭懷玉攝）

在地導遊Ken表示，順化皇城是一座歷史遺蹟群，由皇城和紫禁城等部分組成，可窺見阮氏王朝的起落，午門是南側正門，做為皇權的代表，皇帝在上層「五鳳樓」主持典禮或觀禮，當進士們魚貫入京朝拜，這一幕在100多年前被法國人拍攝下來，目前照片放在午門館內收藏。

▲中越順化皇城,越南旅遊,小紫禁城,順化古城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲100多年前法國人拍攝進士入京朝拜，此照片在午門館內收藏。（圖／記者彭懷玉攝）

太和殿是阮朝皇帝權力的象徵，每個月初一、十五舉辦的大朝儀，另還包含皇帝登基、皇帝生日、迎接重要使臣均在此舉行。特別的是，Ken說，只有大學士和皇親國戚才能進殿謁見，其他官員都需在大朝院從正一品至從九品排隊，位階標註在兩行石頭上，官員需根據石標位置站立，排排站好將奏摺交給公公準備上奏。

▲中越順化皇城,越南旅遊,小紫禁城,順化古城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼遊客可以模仿古代官員在大朝院依官職高低排隊，石標上刻有官員品級。（圖／記者彭懷玉攝）

▲中越順化皇城,越南旅遊,小紫禁城,順化古城。（圖／記者彭懷玉攝）

不只如此，太和殿內的寶座均為真跡，未受戰火侵襲，金漆雲龍浮雕閃耀出皇宮的氣派，是必看重點。Ken說，太和殿維修20年，今年大年初一才恢復營運。

▲中越順化皇城,越南旅遊,小紫禁城,順化古城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼太和殿內的寶座均為真品，金漆雲龍浮雕閃耀出皇宮的氣派，是必看重點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲中越順化皇城,越南旅遊,小紫禁城,順化古城。（圖／記者彭懷玉攝）

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▲長榮航與澳門航空將自3月30日起展開共用班號聯營合作。（圖／長榮航提供）

▲長榮航空。（示意圖／長榮航空提供）

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