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新北「賞螢全攻略」超詳盡！50處秘境、最佳時間點一次看

▲新北市農業局精選50處賞螢秘境。（圖／新北市農業局提供）

▲又來到螢光飛舞的時節！新北市農業局精選50處賞螢秘境，推出最新「賞螢全攻略」。（圖／新北市農業局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

又來到螢光飛舞的時節！新北市農業局精選50處賞螢秘境，推出最新「賞螢全攻略」，涵蓋山林步道、農場園區及社區綠地，包含景點、最佳賞螢時間點和系列活動，民眾能找尋離家不遠的地點，就近欣賞螢火蟲的曼妙身影。

▲新北市農業局精選50處賞螢秘境。（圖／新北市農業局提供）

▲除了自然步道與山林賞螢秘境，新北市內多處農場與生態園區也規劃夜間生態導覽活動。（圖／新北市農業局提供）
  
新北市農業局表示，除了自然步道與山林賞螢秘境，新北市內多處農場與生態園區也規劃夜間生態導覽活動。例如雙溪平林休閒農場，以「自然、健康、知性」為宗旨，每年4、5月晚間有為數可觀的黃緣螢、黑翅螢、紅胸黑翅螢等螢火蟲，今年4月7日至5月10日更推出套裝行程，包含DIY、風味餐、導覽等，每人只要550元。

▲新北市農業局精選50處賞螢秘境。（圖／新北市農業局提供）

▲全台約有60幾種螢火蟲，在新北市就能看到20幾種。（圖／新北市農業局提供）
  
此外，部分賞螢地點為免費參觀，像是汐止的新山夢湖步道、坪林九芎根親水公園等，也有許多位於校園內，前往賞螢務必留意自身安全，並遵守相關規定。參加導覽行程的民眾也務必聽從導覽人員指示。
 
農業局說，每年4月下旬至6月上旬是新北市賞螢的最佳季節，螢火蟲必須生長在空氣與水質良好、地被植物充足又無光害的水域環境，因此是評估生態環境的重要指標，全台約有60種螢火蟲，在新北市就能看到超過20種。而晚上6時30分至8時是螢火蟲活動力最旺盛的時間，下過雨的夜晚，更容易看到螢火蟲。

▲新北市農業局精選50處賞螢秘境。（圖／新北市農業局提供）

▲切記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則。（圖／新北市農業局提供）

農業局提醒，賞螢應留意環境衛生，並配合夜間燈火管制，切記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則，除此之外，也須避免踩踏草地、泥地，盡量走在步道上，選定地點即可關閉照明，並定點觀賞螢火蟲。

關鍵字： 新北市旅遊 賞螢 螢火蟲 螢火蟲秘境 新北市賞螢

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