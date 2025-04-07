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台中34年老店「李記蒸餃世家」熄燈　網友難過：從小吃到大

▲李記蒸餃世家歇業。（圖／取自李記蒸餃世家臉書粉專）

▲李記蒸餃世家歇業。（圖／取自李記蒸餃世家臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

台中老店再少1家！位於北區在地34年「李記蒸餃世家」，由於老闆跟老闆娘決定退休，只營業到昨天，消息傳出讓許多人不捨的說「好難過！！從小時候吃到長大」、「這不是真的吧？心目中炒飯第一名的餐廳」。

位於台中市北區北平路上的「李記蒸餃世家」，主打現點現做的蒸餃，餃皮Q彈、內餡紮實，每個8至10元，有網友稱它是「平價版鼎泰豐」。此外，店裡還提供多種熱炒、麵食、飯類、湯品，其中乾爽不油膩的炒飯最受好評，木須炒麵、榨菜肉絲人氣也很高。

▲李記蒸餃世家歇業。（圖／取自李記蒸餃世家臉書粉專）

▲李記蒸餃世家歇業公告。（圖／取自李記蒸餃世家臉書粉專）

李記蒸餃世家開業已有34年，是在地人從小吃到大的人氣店家，不過老闆跟老闆娘決定退休，昨日正式公告結束營業，消息傳出讓許多人不捨的說「好難過！！從小時候吃到長大」、「這不是真的吧？心目中炒飯第一名的餐廳」、「感謝曾經在貴店滿足口腹之慾」。

▲嗑肉石鍋高雄4間門市陸續結束營業。（示意圖／翻攝自嗑肉石鍋官網）

另外，高雄知名「嗑肉石鍋」一口氣關4家，高雄鳳山文中店、大順店、鼎強店、自由店均因合約到期，選擇不再續約歇業，鳳山文中店、大順店、鼎強店均已熄燈，自由店則營業至4月12日為止。

關鍵字： 美食雲 歇業 熄燈 李記蒸餃世家

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