丸亀製麵隱藏版美食！現點現做40元有找　台中名醫：物超所值

▲製麵「鮭魚飯糰」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

丸亀製麵是大家熟知的烏龍麵專賣店，不過它還販售多款商品，其中包括鮮少人知道的飯糰，撰寫「沒有新光三越的日子」的台中婦科名醫就特別喜愛鮭魚飯糰，他認為熱騰騰現做、價格跟便利商店差不多，味道又不輸高級日本料理店，真的物超所值。

中山醫學大學附設醫院婦產部達文西中心主任沈煌彬，是台中新光三越常客，氣爆後頓時沒了去處，因此在臉書上撰寫「沒有新光三越的日子」來抒發心情，吸引許多人成為粉絲，希望他一直寫下去。

▲丸亀製麵「鮭魚飯糰」、「明太子飯糰」只要38元。（圖／記者黃士原攝）

日前沈煌彬寫下「沒有台中新光三越的第38天」，文中主角是丸亀製麵，他說大家都知道他們的烏龍麵很有名，其實很少被注意到的是「鮭魚飯糰」，通常都放在收銀台前面，因為都是要現做，所以架上常常只擺一兩個，甚至於沒擺，基於人力考量，他們應該十分不喜歡客人知道這份菜單。

沈煌彬提到，「這道菜只有少數資深員工會做，光是要把米飯倒進模具，再鋪滿鮭魚肉，壓製成形又不散開，很需要技巧，有時候我一次買8個，店員製作就要很久」。但「一個熱騰騰現做的鮭魚飯糰，價格跟便利商店差不多（每個38元，另外有明太子飯糰），味道又不輸高級日本料理店，真的物超所值」。

▲丸亀製麵今年初推出的自助天丼，可自由選購喜愛的炸物。（圖／丸亀製麵提供）

此外，丸亀製麵今年初推出的自助天丼，入店告知店員想吃天丼，會拿到一碗淋好道地天丼醬汁的熱騰騰白飯（35元），再自己夾取愛吃的天婦羅放在上面，像是唐揚炸雞、天婦羅炸蝦、炸白身魚、炸蔬菜及人氣蟹味棒等。

▲日本京都四条人氣名店「京都御握丸ONIMARU」2號店開幕抽獎活動持續到5月底。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本京都人氣名店「京都御握丸ONIMARU」3月開出2號店了，地點位於台北市內湖區的瑞光路，同時品牌還祭出長達3個月的開幕優惠，5月31日前，只要在2家店單筆消費滿300元，加入官方LINE@並登錄發票，即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中日本來回機票。