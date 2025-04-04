ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

每人餐費近4萬！「連20年米其林三星」名廚5月來台　客座巴黎廳

▲法國20年米其林三星餐廳傳奇名廚芮吉斯‧馬康5月首度來台。（圖／亞都麗緻提供）

▲法國20年米其林三星餐廳傳奇名廚芮吉斯‧馬康5月首度來台。（圖／亞都麗緻提供）

記者黃士原／台北報導

連續20年獲得米其林三星的法國傳奇名廚芮吉斯‧馬康，將於5月21日至23日首度來台，與台北亞都麗緻巴黎廳1930x高山英紀主廚師徒聯手，推出限量晚宴與大師論壇，晚宴每人3萬6000元+10%，論壇每人3900元。

▲Chef Marcon 餐廳位於天然資源豐沛的聖博內勒弗魯瓦。（圖／亞都麗緻提供）

▲芮吉斯．馬康的餐廳2005年起更連續20年蟬聯米其林三星。（圖／亞都麗緻提供）

芮吉斯．馬康主廚是當代法國料理最具影響力的代表人物之一，他的餐廳2005年起更連續20年蟬聯米其林三星，並獲頒象徵永續精神的米其林綠星。主廚來自法國奧弗涅山區，擅長從自然中汲取靈感，將山林野蕈及在地自然食材，化為層次豐富、優雅純粹的法式饗宴。

此次芮吉斯．馬康來台，將與巴黎廳1930x高山英紀主廚師徒聯手，在5月21日、5月22日兩天晚上舉辦主廚傳承晚宴，以料理回應自然，費用每人3萬6000元+10%（含Wine Pairing），接下來23日舉行米其林三星大師論壇，每位3900元（含主廚最新著作《水果料理百科》中文版）。

▲亞都麗緻巴黎廳1930春季新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲春季菜單開胃小點，由右至左依序為蟹肉杯、蘆筍戚風蛋糕、蛤蜊小塔、洋蔥餅乾。（圖／記者黃士原攝）

另外，巴黎廳3月推出新菜單，以法國中央高原中南部的奧布拉克為景，選用春季鮮蔬、海洋與大地的食材，視覺上大量運用象徵春意盎然的鮮綠，搭襯艷黃與微紅，臨摹奧布拉克寒冬退去，迎來春天一眼望去的綠意。料理間以茶穿針引線，選用文山包種、青心烏龍等青茶。

春季菜單開胃小點「蟹肉杯」把蟹肉、茴香、番茄乳沫上下疊層，佐以清香淡雅番茄；「蘆筍戚風蛋糕」將文山包種茶湯揉入蛋糕體，內餡為春日盛物蘆筍泥；「蛤蜊小塔」以菠菜為底，上面鋪著馬鬱蘭、珍珠豌豆；「洋蔥餅乾」夾心層為焦化洋蔥禽肝慕斯。

▲亞都麗緻巴黎廳1930春季新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲蔬果千層。（圖／記者黃士原攝）

「蔬果千層」是巴黎廳每季必列菜單，使用的蔬菜水果會隨季而變，這季使用浸泡過青心烏龍茶的米粒清香，交疊紅蘿蔔、水梨、紫大根、紅心芭樂等時鮮蔬果，佐以微酸中帶著甜度清淺柔和的南高梅晶球，擺盤穿插艷黃日本菊花、胡蘿蔔苗。

▲亞都麗緻巴黎廳1930春季新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲透抽．綠蘆筍．西班牙臘腸。（圖／記者黃士原攝）

▲亞都麗緻巴黎廳1930春季新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲角蝦．羊肚菇．蝦慕斯。（圖／記者黃士原攝）

主菜前的兩道前菜分別以來自沃土的綠蘆筍、羊肚菇為主角創作。「透抽．綠蘆筍．西班牙臘腸」的蘆筍微煎後的清香，在淋上的西班牙臘腸醬汁提領下，創造更多味蕾層次，佐餐炙燒透抽細絲、蘆筍薄片、酥脆法式麵包營造豐富口感。「角蝦．羊肚菇．蝦慕斯」以傳統法菜手法呈現，底層醬汁來自於白波特酒、羊肚菇汁、角蝦高湯，頂層以麵皮蓋覆角蝦、與內餡灌入蝦慕斯的羊肚菇，撒上蝦粉，佐以毛豆仁、青花筍為配菜。

▲亞都麗緻巴黎廳1930春季新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲鮮魚．歐芹．醋酸醬汁。（圖／記者黃士原攝）

主食季節「鮮魚．歐芹．醋酸醬汁」以立麟呈現，選用日本高級魚種金目鯛，自帶鮮甜、油脂適中且肉質細膩，以文山包種茶粉提味清香。佐以風味各異的兩種醬汁，其一為魚高湯、柚子汁特製酸甜醬，其二為佐西芹與薑製成的法式酸辣醬（Chutney），在甜與辛香之間賦予主食兩種風味，上桌後倒淋巴西里油，增添綠意。

向來受饕客愛好的紐西蘭羊排，取紐西蘭高地和羊羊排部位，美麗的粉紅色澤肉質柔軟多汁，以碳烤五分熟呈現，佐以羔羊排骨熬成的羊骨醬汁。

▲La Vie by Thomas Bühner 春季菜單「淡水小龍蝦．小牛胸線．酥皮圈」。（圖／La Vie by Thomas Bühner提供）

▲La Vie by Thomas Bühner 春季菜單「淡水小龍蝦．小牛胸腺．酥皮圈」。（圖／La Vie by Thomas Bühner提供）

另外，當代歐陸fine dining餐廳「La Vie by Thomas Bühner」也推出春季新菜，選用許多頂級當季食材，「白蘆筍．富山白蝦．印度香米」中來自法國的白蘆筍是春天的主角之一，首先炭烤鎖住白蘆筍的清甜，再搭配底部全日本獨產、又稱「富山寶石」的富山白蝦。

「淡水小龍蝦．小牛胸腺．酥皮圈」緣起於德國傳統蔬菜菜餚「Leipziger Allerlei」，並結合經典法式酥皮圈（vol-au-vent），內餡包裹嫩煮淡水小龍蝦、烤至焦香的小牛胸腺與春季的小白蘿蔔、蘿蔓生菜，完美呼應vol-au-vent的法語意義「Flying in the wind」，讓美味享受讓人開心的猶如在風中飛舞。

▲La Vie by Thomas Bühner 春季菜單「小牛菲力．燉小牛膝炸餃．黑橄欖」。（圖／La Vie by Thomas Bühner提供）

▲La Vie by Thomas Bühner 春季菜單「小牛菲力．燉小牛膝炸餃．黑橄欖」。（圖／La Vie by Thomas Bühner提供）

「小牛菲力．燉小牛膝炸餃．黑橄欖」將小牛菲力以荷蘭產的熊蔥與豬網油包裹後嫩煎，炸餃子內餡則以小牛膝、番茄與蔬菜慢燉而成，並以鯷魚點綴鹹鮮風味；配菜選用香煎馬鈴薯，黑橄欖與鯷魚調製的橄欖醬帶來微鹹與酸香的平衡，細膩輕盈的白色蒜頭泡沫為菜餚增添溫潤香氣。

關鍵字： 美食雲 米其林三星 巴黎廳 亞都麗緻

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

推薦閱讀

連20年米其林三星名廚客座5月客座巴黎廳　

連20年米其林三星名廚客座5月客座巴黎廳　

獨／可不可熟成紅茶4／7調漲！

獨／可不可熟成紅茶4／7調漲！

貢寮海女阿嬤的現剖紫海膽！

貢寮海女阿嬤的現剖紫海膽！

品田牧場生日優惠！對中2碼送串炸鮮貝　2007年生爽拿限量證件夾

品田牧場生日優惠！對中2碼送串炸鮮貝　2007年生爽拿限量證件夾

摩斯漢堡開賣「2大新品」

摩斯漢堡開賣「2大新品」

坐路邊圍著烤爐喝炭燒杏仁茶！

坐路邊圍著烤爐喝炭燒杏仁茶！

會安新玩法！田間餐廳手沖越南咖啡

會安新玩法！田間餐廳手沖越南咖啡

大倉久和大飯店「限定」美點開賣！　兒童節與復活節同慶

大倉久和大飯店「限定」美點開賣！　兒童節與復活節同慶

夜訪「全台僅存」清代一品官宅！

夜訪「全台僅存」清代一品官宅！

咖啡、霜淇淋買1送1！連假超商優惠懶人包

咖啡、霜淇淋買1送1！連假超商優惠懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／可不可熟成紅茶4／7調漲！

台灣知名親子樂園宣布熄燈！

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

虎航「台北－大分」今首航　直飛Hello Kitty機場

會安新玩法！田間餐廳手沖越南咖啡

50元鐵板麵＋免費紅茶玉米濃湯！

清心福全聯名三麗鷗男團！

礁溪賞螢秘境免費導覽4／9開搶

國寶級深夜美食！阿伯騎鐵馬賣肉粽50年

飄香台北中正區60年35元福州乾麵老店

熱門行程

最新新聞更多

連20年米其林三星名廚客座5月客座巴黎廳　

獨／可不可熟成紅茶4／7調漲！

貢寮海女阿嬤的現剖紫海膽！

品田牧場生日優惠！對中2碼送串炸鮮貝　2007年生爽拿限量證件夾

摩斯漢堡開賣「2大新品」

坐路邊圍著烤爐喝炭燒杏仁茶！

會安新玩法！田間餐廳手沖越南咖啡

大倉久和大飯店「限定」美點開賣！　兒童節與復活節同慶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366