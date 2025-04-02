大倉久和「歡慶童心月」　住房餐飲優惠同慶兒童節

▲大倉久和大飯店「春遊日和住房專案」，歐風館特製兒童餐點。（圖／大倉久和大飯店提供）



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為迎接一年一度的兒童節，大倉久和大飯店推出「歡慶兒童節-童心月專案」，邀請大小朋友在春日假期中留下歡樂回憶。專案涵蓋餐飲優惠、住房專案及應景甜點，從4月一路延續至5月，為賓客帶來豐富多元的享受。

歐風館春季優惠 兒童節專案 × 抗漲回饋

迎接兒童節連假，歐風館自助餐廳於4月3日至4月6日推出限定活動，凡6歲以下兒童到店用餐，即可享用飯店特製的兒童餐點一份，還為每位小賓客加贈象徵健康與祝福的限量鯉魚旗。

另在4月3日至5月5日期間，歐風館加碼「親子優惠活動」，在凡一位成人攜帶一位12歲以下兒童同行用餐，可享兒童免費用餐優惠，兩位大人可帶二位12歲以下兒童、四位成人可攜帶四位兒童享優惠，人數依此類推。此專案適用於午餐、下午茶與晚餐時段。

▲大倉久和大飯店「歡慶童心月」，住房餐飲優惠同慶兒童節，歐風館兒童免費用餐，住房送早餐再贈手工餅乾。（圖／大倉久和大飯店提供）

面對物價上漲的壓力，歐風館同步推出「抗漲專案」，即日起至4月30日止，凡2人同行享餐費85折、3人同行8折、4人以上同行更75折。此專案可與親子優惠活動合併使用，無論是家庭聚餐或親友同樂，都能以更輕鬆的預算享受五星級的豐盛饗宴。

「春遊日和」住房專案 讓假期更有溫度

除了餐飲優惠，大倉久和大飯店也推出適合親子出遊的「春遊日和住房專案」，即日起至5月31日止，入住菁英客房每晚僅需NT$6,900元+15%起，專案贈送兩位成人與兩位12歲以下兒童早餐，更貼心加贈手工餅乾一罐，讓家庭在舒適空間中放鬆身心，共度悠閒假期。

▲源自義大利復活節傳統的鴿子麵包，外型仿鴿子展翅象徵和平與新生，內餡為果乾與香橙丁。（圖／大倉久和大飯店提供）