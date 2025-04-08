UG台中首店今天開幕！連3天純茶買1送1　加碼送限量保冷袋

▲UG首度插旗台中。（圖／UG樂己提供）

記者蕭筠／台北報導

繼連假進軍中南部後，人氣手搖飲品牌「UG樂己」宣布再度插旗台中，即日起正式試營運，並祭出限時3天熱銷純茶「三窨十五茉買1送1」優惠，加碼還有「品牌保冷袋免費送」等好康。

UG首度前進台中，門市位於逢甲夜市附近，延續品牌標誌性綠、白色裝潢吸睛度十足，且為歡慶門市新開幕，即日起至4月10日限時3天可享「大杯三窨十五茉純茶買1送1」優惠；至4月20日前加碼，單筆不限金額就送品牌保冷提袋1個，數量有限、送完為止。

另外，新會員還有專屬好康，只要加入UG TEA官方LINE帳號並綁定會員，即可免費領取「會員寵愛禮包」，內含三窨十五茉純茶大杯買1送1券以及6張5元折價券。

UG台中逢甲店

地址：台中市西屯區西屯路二段272號

電話：04-24520969

▲CoCo首度開賣現打蔬果汁「羽衣蘋安杯」。（圖／CoCo提供）

CoCo近日也首度開賣現打蔬果汁「羽衣蘋安杯」，選用蔬菜之王「羽衣甘藍」搭配半顆蘋果 、金桔、檸檬一同現榨，再加入奇亞籽增添層次口感，每杯特價69元，即日起在桃竹苗指定門市搶先販售，台北則僅有大南店買得到，4月18日起全門市上市。提醒羽衣甘藍屬高鉀蔬菜，腎功能不良或低血壓族群請酌量食用。