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遊歐最頂級方式！寰宇河輪明年春天再度包船，帶你漫遊夢幻萊茵河

文／七逗旅遊網　

被譽為「玩歐洲最頂級方式」的歐洲寰宇河輪，每日打開窗即可獨享萊茵河美景，在河輪優雅奢華的細膩服務中，探索歐洲深厚文化及品嚐美食美酒，這種深度又多元的玩法，已成為台灣人赴歐旅遊的全新選擇！

▲▼啟示,七逗旅遊網,寰宇河輪。（圖／啟示廣告提供）

▲內河巡遊是深入歐洲城鎮最優雅迷人的方式，而最頂級的選擇就是寰宇河輪。（圖/鳳凰旅遊）

不同於大型郵輪旅遊，寰宇河輪輕鬆深入歐洲內陸小鎮，遊走在歐洲最美歷史長河！萊茵河是目前最受歡迎河輪路線，旅客能搭乘河輪一次玩遍瑞士、法國、德國與荷蘭，2026年的行程規劃更加入法國四朵花小鎮，並恭逢一年一度的荷蘭庫肯霍夫看鬱金香季，還採用新加入寰宇河輪的 S.S. Elisabeth號，保證給旅客耳目一新的體驗！

屢屢獲獎的寰宇河輪，被譽為「河上皇宮」，旗下船隊的每艘設計都是獨一無二的，宛如會移動的精品飯店，以其無與倫比的奢華體驗和尊榮服務，提供頂級河輪的全包式服務。新加入船隊的S.S. Elisabeth號，更融合現代設計與歐洲古典元素，以天鵝絨與大理石妝點出尊貴質感，並擁有歐洲河流上最大套房，包含2間皇家套房與16間豪華套房，搭配專屬管家服務，讓旅程盡顯尊榮。全包式服務無須船上小費，還包含岸上觀光，帶你發現不一樣的歐洲。

▲▼啟示,七逗旅遊網,寰宇河輪。（圖／啟示廣告提供）

▲河輪最吸引人的地方就是可以輕鬆直探歐洲內陸唯美小鎮，下船後走路就到老城區、古堡。（圖/鳳凰旅遊）

沿著萊茵河中上游河谷航行，映入眼簾的是世界遺產、古堡、歷史小鎮與葡萄園，宛如流動的畫卷。河輪獨特的航行優勢，就是讓旅客就直達市中心，一下船立刻就漫步在文化老城、浪漫古堡，沉浸在當地文化。

▲▼啟示,七逗旅遊網,寰宇河輪。（圖／啟示廣告提供）

▲法國四朵花小鎮科瑪，是座花團錦簇的酒鎮。（圖/鳳凰旅遊）

航程中的大亮點之一包含了法國「四朵花小鎮」，這是法國最高榮譽的鮮花小鎮象徵，具有代表性的夢幻花藝與歐式建築，像是獲得四朵花獎章的科瑪小鎮、里博維萊與埃吉桑，猶如童話仙境，五彩木構建築與繁花交織，詩意盎然。其中，科瑪更是宮崎駿《霍爾的移動城堡》靈感來源。

當河輪來到德國普法爾茨地區，寰宇河輪更獨家安排了酒莊「品醋之旅」，旅客將在莊園內品嚐由頂級葡萄酒釀製的香醋，融合香草與水果調和，為味蕾帶來全新體驗，與傳統酒莊之旅截然不同。下船當日更特別規劃前往全世界最大鬱金香花園「荷蘭庫肯霍夫花季」，航程期間正逢一年一度期間限定的花海盛會，不容錯過，讓遊程更添精彩！

▲▼啟示,七逗旅遊網,寰宇河輪。（圖／啟示廣告提供）

▲庫肯霍夫鬱金香季，是春天絢爛的花海盛宴。（圖/鳳凰旅遊）

此外，河輪上的美食，更是饕客級的美味標準，大廚會在河輪靠岸時上岸挑選當地最新鮮、展現各地飲食文化特色的食材，且每日變化餐點設計，船上並提供24小時的紅.白酒、啤酒、咖啡等無限暢飲。雖說是明年春天的行程，但巿場上已火熱銷售中，席位限量，有興趣的人務必把握！

★推薦行程：
寰宇河輪假期-萊茵城堡巡禮.四朵花小鎮.庫肯霍夫賞花趣12天
（包船 / 團體行 / 領隊隨團服務）2026年4/10出發
https://reurl.cc/1KYM3D

●行程特色：
˙ 全球頂級河輪，限量貴賓尊榮體驗
˙ 寰宇S.S. Elisabeth號，歐洲最大河輪套房＋專屬管家服務
˙ 萊茵河沿線：世界遺產、古堡、歷史小鎮、葡萄園風情
˙ 四朵花小鎮巡禮：阿爾薩斯地區科瑪、里博維萊與埃吉桑一次玩
˙ 獨特體驗：「品醋之旅」顛覆味蕾想像
˙ 季節限定：荷蘭庫肯霍夫鬱金香花季年度盛事
˙ 河上夜景：僅河輪限定，璀璨夢幻更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 啟示 七逗旅遊網 寰宇河輪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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