九州4條必搭觀光列車！沉浸式森林主題車廂　超大球池讓小孩玩瘋

▲九州由布院之森。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

到日本九州玩，絕對不能錯過各種獨具特色的觀光列車，旅遊電商Klook就精選4條當地特色列車，不僅有沉浸式森林主題車廂，車上甚至有超大球池讓小孩玩瘋。現在透過平台，還可預訂超過20種日本景觀鐵道之旅，鐵道迷絕對不能錯過。

▲由布院之森有主題車廂與特色景觀座位。



1. 由布院之森

九州觀光列車最具盛名的「由布院之森」，以夢幻翡翠綠車身搭配典雅木質內裝，彷彿一座行駛在森林中的移動山莊。透過Klook獨家選位服務，旅客可預訂沉浸式森林主題車廂、慈恩瀑布側座位，甚至搶先選擇列車前排觀景座位，享受廣闊視野與無與倫比的鐵道風光。



列車從福岡博多站出發，沿途穿越群山與溪谷，駛向九州最美溫泉鄉「由布院」，途中還能從車窗一覽隱藏於山間的慈恩瀑布，並於列車內品味當地特色美食與飲品，是一趟不可錯過的鐵道旅行。

▲▼九州阿蘇男孩。

2. 阿蘇男孩

日本九州家庭旅遊首選！「阿蘇男孩」行駛於熊本站與宮地站之間，途經壯麗的阿蘇火山地區，沿途風光美不勝收。車廂內特別以可愛狗狗小黑（KURO）為主題，營造童趣氛圍，更設有親子座位、遊戲球池等，為家庭旅客打造最貼心的乘車體驗。此外，旅客還能在車上品嚐「小黑便當」，用九州特有的赤牛為主食材，搭配阿蘇產的越光米，讓大人小孩都能享受視覺和味覺的雙重饗宴。

▲▼雙星4047。（圖／長崎縣提供）

3. 雙星4047

九州最具魅力的觀光列車「雙星4047」，因行駛於佐賀縣與長崎縣兩大九州觀光「明星」聖地之間，因而命名為「雙星」。列車外觀如珍珠般明亮，內部則以奢華木質裝飾打造高雅氛圍，旅客可透過寬敞景觀窗，欣賞有明海與大村灣的壯闊美景。

▲坐 A 列車去吧列車。

4. 坐Ａ列車去吧

「坐 A 列車去吧」擁有濃厚復古氛圍，提供旅客一場融合爵士樂與美景的奢華鐵道之旅！不僅以爵士經典曲目《Take the ‘A’ Train》命名的觀光列車，採用黑金配色與音樂元素，營造懷舊優雅的車廂氛圍。旅客可透過大面積景觀窗欣賞熊本至三角港沿岸的壯麗風光，並在車內爵士酒吧品嚐天草特產凸頂柑調製的調酒和其他飲品，在樂聲與美景交織下，享受一場獨特的鐵道體驗。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）