南台灣最難訂餐廳「AKAME」10周年　主廚：我的味道源自母親廚房

▲南台灣最難訂「AKAME」10周年感恩餐會，由主廚彭天恩的父親、母親、岳母掌廚。（圖／AKAME提供）

記者黃士原／台北報導

今年AKAME迎來10周年，以「四季十載」為主題，昨天在屏東MATHARIRI舉辦感恩餐會，這次吃不到主廚Alex（彭天恩）的料理，而是由他的父親、母親、岳母及家人團隊，以傳統辦桌形式呈現，他還說：「AKAME的味道源於母親的廚房，10周年之際，期望回歸最初的起點。」

▲2015年3月27日開幕的AKAME，餐廳名為魯凱族語中「烤」的意思，主廚彭天恩以柴窯取代現代爐具。（圖／AKAME提供）

▲彭天恩表示，AKAME的味道源於母親的廚房，10周年之際，期望回歸最初的起點。（圖／記者黃士原攝）

2015年3月27日開幕的AKAME，餐廳名為魯凱族語中「烤」的意思，主廚彭天恩以柴窯取代現代爐具，使用大量傳統香料與採集自山林的野菜，如小米、馬告、土當歸等，再以煙燻、燒烤、乾燥、發酵等古老料理手法，結合法式料理 Fine Dining 的精緻精神，期望為原民傳統料理提出新譯。同時堅持以四季更迭的食材，傳遞山林的純粹風味，讓更多人透過料理認識台灣這片土地的珍貴滋味。

▲原住民粽子「阿拜」。（圖／記者黃士原攝）

▲山地香腸。（圖／記者黃士原攝）

▲小米粥搭小魚乾。（圖／記者黃士原攝）

今年屆滿10周年的AKAME，特別舉辦感恩餐會，不過這次吃不到主廚彭天恩的料理，而是由他的父親擔任餐會行政總廚，母親與岳母則擔任副主廚，復刻部落的經典料理，像是阿拜、奇那富、小米粥、烤豬肉、山地香腸等。

他還說：「AKAME的味道源於母親的廚房，10周年之際，我們期望回歸最初的起點，邀請大家共同感受那份最純粹、最真摯的味道。今天你們不會吃到我的菜，而是吃到我的靈魂。」

▲胭脂蝦塔塔。（圖／記者黃士原攝）

另外，隨著春天來臨，米其林一星「A CUT」牛排館也推出多款新菜，前菜「胭脂蝦塔塔」以來自宜蘭深海、肉質細嫩鮮甜的胭脂蝦為主角，結合日本紀州梅酒、春日盛產的法國白蘆筍，並點綴以八重櫻製成的鹽漬櫻花。

▲炙烤牛舌。（圖／記者黃士原攝）

「炙烤牛舌」則是先把牛舌以蔬菜及香料水低溫燉煮，再經炙燒增香，搭配紅酒與紅胡椒醬汁；「炭烤波士頓龍蝦」捨棄傳統以錫箔紙包覆的烹調方式，讓龍蝦甲殼直接上炭火，釋放濃郁的甲殼香氣，再將細緻且層次豐富的蒜蔥醬，均勻塗抹於龍蝦肉上，並以噴槍炙燒。