限定高空美食驚喜上線！星宇航空飛日本吃壽喜燒、新加坡喝肉骨茶「春季菜單」美味發表

▲星宇航空推出各航線的春季限定新菜單，左圖為東京成田-桃園航線與人形町今半合作的頭等艙主菜；右圖為東南亞航線的飛機餐，攜手米其林星級主廚Chef Kin打造。（圖／星宇航空提供，下同）

消費中心／綜合報導

春天的氣息撲面而來，讓人萌生踏上旅程遊覽世界的心，要搭飛機不妨優先考慮搭乘STARLUX星宇航空，因為星宇航空把大地回春的活力與豐富的美味通通搬上高空啦！而且還為了乘客精心打造專屬於每條航線的頂級饗宴，無論是日式懷石料理、亞洲精緻佳餚，還是奢華甜點，每一道菜品都讓旅程更加愉悅，讓飛日本、東南亞、新加坡、北美航線的旅客都充滿了驚喜和期待。

東京成田-桃園：日式懷石盛案 人形町今半壽喜燒

日本是台人最愛的旅遊國度，因此星宇航空對於飛往日本航線的重視程度，從飛機餐的創意和美味就可見一斑，東京成田-桃園航線為頭等艙及商務艙旅客準備了日式懷石盛宴！來自日本百年老舖、專門提供高級壽喜燒、涮涮鍋和牛排的「人形町今半」，這次為星宇航空精心設計春季壽喜燒套餐，選用最鮮嫩的食材，讓人在飛機上也能品味日式懷石的細膩風味。

▲圖左為星宇航空人形町今半頭等艙飛機餐，圖右為商務艙餐點。

頭等艙的開胃前菜選用春天的代表性食材——白魚（しらうお），以南蠻漬方式料理，搭配北寄貝、象牙蚌與牛奶蛤，一入口滿滿「鮮」味，佐以海帶芽與柑橘醋凍，清爽又開胃。春發新芽正是食用蕨菜與野菜的最佳時節，接著的主菜經典壽喜燒，便搭配春季綠蘆筍與春菊等當季野菜，其中，土當歸（獨活）作為春季山菜帶有獨特香氣，與肉的香氣及口感達到絕妙的平衡。最後以艾蒿（蓬麩）製成的柔軟麩餅、佐木之芽味噌與紅豆餡的甜點，猶如日式草仔粿的獨特風味，替這場日式美食之旅劃下完美句點；如果你即將飛往東京或從東京返台，絕對不能錯過為味蕾帶來滿滿春意的空中和風饗宴。

▲▼上圖為頭等艙前菜，下圖為商務艙甜點。

東京／大阪-桃園：獨家聯名甜點 Press Butter Sand抹茶檸檬夾心

只有在星宇航空東京/大阪-桃園的航線上，才吃得到觀光客超愛的「Press Butter Sand」獨家聯名甜點「抹茶檸檬夾心餅乾」！所有乘客都能嚐到使用京都宇治抹茶與瀨戶內檸檬組合而成的限定風味，濃郁鮮綠的宇治抹茶奶油醬、融合瀨戶內檸檬原汁製成的檸檬凝乳的微酸檸檬焦糖醬，兩者組合在一起再搭配上宇治抹茶的餅乾，一口咬下，酥脆餅乾完美包裹雙層內餡，酸甜微苦交織，絕對是抹茶控的夢幻逸品。

▲星宇航空吃得到Press Butter Sand新口味：抹茶檸檬。

日本航線：微醺高空享受白鶴 淡雪氣泡清酒

另外，愛喝的人也能在機上來一場微醺的高空享受，搭乘星宇航空日本航線（沖繩除外）的商務艙或豪華經濟艙，就能喝到「白鶴 淡雪氣泡清酒」，這支酒可是榮獲「米蘭清酒挑戰賽 2024」氣泡酒部門最高賞、「日本Fine Sake Award 2024」氣泡清酒部門金賞等殊榮。以自家研發的全新酵母製成，帶有類似麝香葡萄與梨子的清新果香，喝來清爽順口又多汁，無論搭配甜點還是派對小點，都能讓飛行的時光更加chill、心情更愉悅。

東南亞航線：星級主廚Chef Kin亞洲風味盛宴

飛往東南亞的商務艙旅客有口福囉！星宇航空攜手米其星級主廚Chef Kin，推出最具特色的異國料理，帶來一場華麗的亞洲風味之旅。前菜櫻花蝦蓮霧沙拉，就足以讓人感受到滿滿誠意，搭配來自台灣國產手工起司第一品牌「慢慢弄乳酪坊」職人自製的絲綢乳酪，材料源自於義大利南部普利亞大區（Puglia）一款知名的新鮮起司，製作時將莫札瑞拉起司拉成絲狀後再拌入鮮奶油，口感滑順且濃郁香甜，風味十分百搭，拌入鮮香櫻花蝦、清甜蓮霧及薄荷，前菜微鹹微甜的味道交織，讓味蕾瞬間甦醒。

▲Chef Kin主廚為東南亞航線打造的前菜「櫻花蝦蓮霧沙拉」吃得到慢慢弄絲綢乳酪和薄荷風味。

主菜吃得到融合了香港DNA的美國Prime叉燒牛小排，鹹甜軟嫩的肉味迷人；加上泰國香米飽吸雞湯與番茄酸香製成的西班牙風味飯，以及拌爐烤時蔬搭配XO醬、櫻桃番茄油醋，每一口太銷魂、太美味！甜點當然也是亞洲風味才對味，班蘭巴斯克乳酪蛋糕將班蘭葉特有南洋經典香氣與濃郁乳酪完美融合，最後佐以焦糖醬油醬，鹹甜交織讓人回味無窮。

▲▼上圖為主菜叉燒牛小排及風味飯，下圖為班蘭巴斯克乳酪蛋糕。

台北-北美航線：體驗慢慢弄乳酪坊 頂級起司奢華享受

從台北出發前往北美航線的商務艙乘客，可以享受台灣的頂級起司品牌「慢慢弄乳酪坊」極致乳酪體驗，選用台灣在地牧場的優質生乳製作，無添加的生產打造出一流的手工起司，搭上往北美的長程航班一點也不無聊，高空早餐中吃得到松露布拉塔起司，口感新鮮濃醇，莫札瑞拉包裹乳酪絲和鮮奶油內餡，一刀劃開，內餡濃郁的鮮奶油緩緩流出，搭配橄欖油義大利黑醋，適合加上各種季節水果做成布拉塔沙拉，口感層次豐富，絕對是一道優雅的開場。

▲台北出發北美航線第二段餐會吃得到松露布拉塔起司，搭配橄欖油義大利黑醋。

新加坡-桃園：松發肉骨茶經典風味

搭乘星宇航空的新加坡-桃園航線商務艙，究竟能享受到什麼美味？答案就是經典新加坡美食——肉骨茶！今年春天，星宇航空特別攜手新加坡知名品牌SONG FA松發肉骨茶，將這道正宗潮州風味帶上高空，讓乘客在萬尺雲端也能品味濃郁的胡椒香氣與醇厚的豬骨湯滋味。無論是哪個世代的旅客，都能在這碗熱騰騰的肉骨茶中，感受到來自新加坡的熱情好客與賓至如歸的美食體驗。

▲新加坡航線商務艙SONG FA松發肉骨茶。

這次星宇航空的春季菜單，精心挑選來自世界各地的頂級美味，讓每位乘客都能在萬呎高空中，享受前所未有的味覺饗宴。不論是日式懷石、亞洲精緻料理，還是手工甜點與微醺美酒，每一趟航程都是一場獨一無二的美食之旅；現在，就準備好登機，一起在星宇航空的春日菜單中，來一場春天的味覺旅行吧！

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