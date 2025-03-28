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台中雙層觀光巴士回歸　聯手屋馬、逢甲激旨燒鳥推4hrs暢遊台中

▲台中雙層觀光巴士。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中雙層觀光巴士回歸，4月份起推出新搭法，每站都可以上下車。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中雙層觀光巴士正式回歸！台中雙層觀光巴士去年12月快閃台中一個月試營運後，經過路線優化，4月1日開始改為每站均可上下車。此外，4、5月搭乘台中雙層巴士還能加碼品嚐到屋馬集團新甜點品牌甜點，4月1日到5月31日購買四小時套票還能獲得價值超過3500元的台中吃喝玩樂酷碰券，一次看遍台中的日與夜。

▲最強創意串燒激旨燒鳥9/20、9/21快閃烏日展覽館的台灣美食嘉年華。（圖／記者游瓊華攝）

▲回歸的雙層觀光巴士與台中多家知名美食名店聯手推出四小時搭乘券套組優惠，當中包括最強串燒店激旨燒鳥。（圖／資料照片）

主辦單位表示，回歸的雙層觀光巴士與台中多家知名美食名店聯手推出四小時搭乘券套組優惠，包含逢甲夜市必吃串燒名店激旨燒鳥、屋馬集團旗下屋馬燒肉、涮屋馬、金韓食；TSUTAYA BOOKSTORE、人氣手搖飲大茗、波奇波奇以及華府旅遊集團旗下品牌等，均提供免費贈品或超值優惠回饋雙層巴士遊客。

▲台中雙層觀光巴士。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中雙層觀光巴士每日下午從台中火車站出發，每日三個班次。（圖／記者游瓊華翻攝）

票價部分，採取300元車票可不限次數上下車，還送回饋價值超過十倍的優惠券，目前除線上訂票之外，也有提供實體票券販售，4月1日起，起訖站亦有台中李方艾美酒店及逢甲星享道酒店、文華道會館、享得道Hotel都可買票。

路線部分：台中雙層觀光巴士每日下午從台中火車站出發，沿途停靠台中公園、台中州廳、柳川水岸景觀步道、草悟道市民廣場、國家歌劇院、秋紅谷、逢甲商圈共八站點，每日三班次，下午三點、五點及晚上八點從台中火車站出發，下午四點、七點、九點從逢甲夜市返程，全車共40席露天座席，配有四種語言景點導覽。

關鍵字： 台中雙層觀光巴士 屋馬 激旨燒鳥

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