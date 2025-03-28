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八月堂抹茶季開跑！可頌、千層吐司都有　加碼推開心果熔岩吐司

▲▼八月堂抹茶季開跑。（圖／八月堂提供）

▲八月堂抹茶季開跑。（圖／八月堂提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

有著殿堂級可頌封號的「八月堂」春季限定「抹茶季」開跑，選用宇治抹茶製成2款抹茶烘焙品，有可頌、千層吐司等選擇，加碼推出全新「開心果熔岩千層」，即日起全門市正式開賣。

八月堂即日起推出「春日抹茶季」限定新品，「抹茶山丘可頌」是選用酥脆可頌，搭配嚴選京都宇治百年茶舖「堀田勝太郎商店」冠軍茶匠監製的宇治抹茶製成「抹茶卡士達」、「抹茶布丁」，茶香十足，售價79元；「抹茶山嶺千層吐司」則在柔軟吐司內裡包裹著濃郁宇治抹茶卡士達，還撒上宇治抹茶粉增添香氣，售價89元。

▲▼八月堂抹茶季開跑。（圖／八月堂提供）

▲同步推出全新「開心果熔岩千層」。

同步推出全新「開心果熔岩千層」，酥脆千層吐司搭配開心果熔岩內餡，大口咬下炸出濃郁堅果香，上層還撒了開心果碎粒酥脆增添口感，售價159元。

▲▼Mister Donut推2款動物造型甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲▼Mister Donut推出2款動物造型甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲▼Mister Donut推2款動物造型甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

甜甜圈品牌「Mister Donut」近日則推出2款動物造型甜甜圈，「優格貓熊甜甜圈」選用蓬鬆巧貝沾裹優格可可沾醬，再以可可醬及可可塊裝飾，化身成Q萌貓熊模樣；「草莓兔兔甜甜圈」則把鬆軟的兔型甜甜圈體沾裹酸甜草莓可可醬，搭配卡士達鮮奶油餡，2款甜甜圈售價皆為60元。

加碼為迎接連續假期，即日起至4月6日限時10天可享「9入甜甜圈299元」限定優惠，持悠遊付或悠遊卡結帳加碼送蜜糖波堤1顆，甜甜圈限39元，可補差價換購價高商品；期間還有「買飲料送甜甜圈」好康，只要購買指定飲品就送蜜糖波堤1顆，限定飲品包括輕抹茶、紅豆珍珠輕抹茶、抹茶歐蕾、焙茶歐蕾。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 八月堂 Mister Donut

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