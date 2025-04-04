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會安新玩法！搭老派吉普車遊田間　絕美餐廳手沖越南咖啡、吃甜點

▲會安,搭吉普車遊會安,Chic Chillax餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲會安古城（Hoi An）日本橋。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／越南報導

會安（Hoi An）位於越南中部，除了被列為世界文化遺產的會安古城外，綠油油的稻田、水椰子蔚為另一番純樸風景，現在有最新的遊覽方式-搭舊式吉普車暢遊會安鄉村，約30分鐘的遊覽時間，可以停下來和水牛合影、欣賞獨特水椰子田，接著再到Chillax餐廳歇腳，體驗手沖越南咖啡，品嚐越式下午茶。

▲會安,搭吉普車遊會安,Chic Chillax餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼搭乘美國舊式吉普車遊會安，路線都經過設計，避開車流量較多的區域；看牛群們自在休息。（圖／記者彭懷玉攝）

▲會安,搭吉普車遊會安,Chic Chillax餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

當地導遊表示，搭乘美國舊式吉普車遊會安，是疫情後新增的活動，路線都經過設計，避開車流量較多的區域。旅客於迦南島對面上車，沿途會經過民宅、水椰子田、稻田，旅客可以半路停一個點下來拍照，導遊表示，今年4月底至5月初開始收割稻米，進入絕佳觀賞期。

▲會安農田風光,Chic Chillax餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼沿途會經過民宅、水椰子田、稻田，風景讓人心曠神怡。（圖／記者彭懷玉攝）

▲會安農田風光,Chic Chillax餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

美式舊型吉普車共有40台，一台可乘坐3位旅客，本次記者搭乘的吉普車已有56歲（1969年的車），由於沒有門窗，徐徐微風從四面八方吹進車內，十分涼爽，眼見隨風起伏的稻浪，令人心曠神怡。

▲會安,搭吉普車遊會安,Chic Chillax餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼充滿藝術氣息的Chillax餐廳被稻田包圍，有眾多陶藝品和手作活動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲會安,搭吉普車遊會安,Chic Chillax餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲會安,搭吉普車遊會安,Chic Chillax餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲會安,搭吉普車遊會安,Chic Chillax餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

下了車，一棟矗立於田中央的Chillax餐廳，是一座複合式空間，除了用餐還能體驗手沖越式咖啡。店員表示，越南咖啡以羅布斯塔豆為主、阿拉比卡豆為輔，先將70g羅布斯塔咖啡豆配上17g阿拉比卡豆磨成粉末，2分鐘燜豆後再注入90度C熱水，最後依個人喜好加入煉乳或糖漿，店員提醒，一次僅能選一種，才是道地越式咖啡的喝法。

▲會安,搭吉普車遊會安,Chic Chillax餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼手沖越南咖啡；花草茶也可以自己DIY選擇喜歡的口味。（圖／記者彭懷玉攝）

▲會安農田風光,Chic Chillax餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲會安農田風光,Chic Chillax餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲甜點有雞蛋糕、鬆餅、薑糖餅、椰子糖、又名豬皮餅的三層彩虹餅，以及台灣較常見的綠豆糕等。（圖／記者彭懷玉攝）

喝完咖啡後，接著品嚐花草茶和在地甜點，可以自製蜂蜜枸杞菊花茶、蝶豆花茶等。而甜點有雞蛋糕、鬆餅、薑糖餅、椰子糖、金棗、又名豬皮餅的三層彩虹餅，以及台灣較常見的綠豆糕等，在通風的半露天屋簷下，愜意享受越式傳統下午茶，度過慵懶而放鬆的時光。

▲會安農田風光,Chic Chillax餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲餐廳也眷養了一頭母水牛，旅客能近距離拍照，留下難忘的回憶。（圖／記者彭懷玉攝）

不僅如此，餐廳也眷養了一頭母水牛，旅客能近距離拍照，留下難忘的回憶。

此為旅行社包套行程，含搭吉普車繞鄉間30分鐘、餐廳體驗手作越南咖啡、下午茶和點心，費用一人美金20元起（以店家公告為準），詳洽各大旅行社。

▲▼長榮航空與澳門航空3月30日起共用班號聯營合作。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空。（示意圖／長榮航空提供）

未來搭乘長榮航空遊峴港更方便了，長榮航空將於4月28日起至6月30日、9月1日至10月19日，以及11月17日至12月31日期間，將原先A321機隊，更換至更多座位數的A330-300機隊執飛。長榮航空飛峴港的時間為早去午回，去程BR383桃園機場09:45出發，11:35就能抵達峴港國際機場，擁有更多時間探索峴港、會安、順化三大城。

關鍵字： 越南旅遊 會安旅遊 國外特色 長榮航空 東南亞旅遊 亞洲旅遊

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