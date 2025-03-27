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東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」新規定　4月起遊樂設施可直接排隊玩

▲▼東京迪士尼海洋最新夢幻泉鄉的冰雪奇緣園區。（圖／©Disney）

▲東京迪士尼海洋最新夢幻泉鄉的冰雪奇緣園區。（圖／©Disney）

記者蔡玟君／綜合報導

東京迪士尼海洋的「夢幻泉鄉」主題園區又有新規定！園方宣布，從4月1日起，玩園內4大遊樂設施改採現場排隊，或可付費購買迪士尼尊享卡（DPA），意即原本的預約等候卡（SP）就此取消。

根據園方表示，「夢幻泉鄉」遊樂設施體驗方式再簡化，從4月1日起再也不用抽免費的預約等候卡（SP），而是改採現場排隊，或也可購買迪士尼尊享卡（DPA）減少等候時間。

▲▼東京迪士尼海洋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京迪士尼海洋。（圖／記者蔡玟君攝）

東京迪士尼海洋近期不斷放寬「夢幻泉鄉」入園體驗規定，目前已開放所有遊客自由進出，就算沒抽到遊樂設施的預約等候卡，一樣可以進入園內自由拍照、逛商店，但想要玩設施，仍需要抽免費的預約等候卡（SP）或付費的迪士尼尊享卡（DPA）。

而從4月1日起，預約等候卡（SP）就廢除。可以不限次數體驗遊樂設施，並能在當天自由暢遊整個東京迪士尼海洋的「1日票：夢幻泉鄉魔法」，則將於3月31日停止販售。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 東京迪士尼海洋 東京旅遊 日本旅遊 關東旅遊 夢幻泉鄉，亞洲旅遊

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