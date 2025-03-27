東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」新規定　4月起遊樂設施可直接排隊玩

▲東京迪士尼海洋最新夢幻泉鄉的冰雪奇緣園區。（圖／©Disney）

記者蔡玟君／綜合報導

東京迪士尼海洋的「夢幻泉鄉」主題園區又有新規定！園方宣布，從4月1日起，玩園內4大遊樂設施改採現場排隊，或可付費購買迪士尼尊享卡（DPA），意即原本的預約等候卡（SP）就此取消。

根據園方表示，「夢幻泉鄉」遊樂設施體驗方式再簡化，從4月1日起再也不用抽免費的預約等候卡（SP），而是改採現場排隊，或也可購買迪士尼尊享卡（DPA）減少等候時間。

▲東京迪士尼海洋。（圖／記者蔡玟君攝）

東京迪士尼海洋近期不斷放寬「夢幻泉鄉」入園體驗規定，目前已開放所有遊客自由進出，就算沒抽到遊樂設施的預約等候卡，一樣可以進入園內自由拍照、逛商店，但想要玩設施，仍需要抽免費的預約等候卡（SP）或付費的迪士尼尊享卡（DPA）。

而從4月1日起，預約等候卡（SP）就廢除。可以不限次數體驗遊樂設施，並能在當天自由暢遊整個東京迪士尼海洋的「1日票：夢幻泉鄉魔法」，則將於3月31日停止販售。

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